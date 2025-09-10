Tachan de «racista» y «clasista» la prohibición de la venta ambulante en fiestas de una ciudad de Burgos El PSOE de Aranda de Duero no comparte los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento y basados en la seguridad y la higiene

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:59

El PSOE de Aranda ha tachado de «racista» y «clasista» la decisión del gobierno municipal de prohibir la venta ambulante durante las fiestas patronales, que se celebran entre el 12 y el 21 de septiembre.

«Lejos de responder a motivos de seguridad o de mejora del ocio, esta medida evidencia un sesgo excluyente y discriminatorio, que afecta a un colectivo de trabajadores que forma parte de la identidad de nuestras fiestas desde hace más de treinta años», consideran los socialistas. Todo parte de la supresión de la venta ambulante por parte del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

En esta línea, creen que la medida «margina a familias que han encontrado en la venta ambulante un medio digno de vida, muchas de ellas migrantes y plenamente integradas en nuestra comunidad», señalan desde el PSOE de Aranda. Los socialistas inciden en que esa restricción es un «desprecio» a la diversidad cultural, ya que el mercadillo festivo ha sido «históricamente un espacio de encuentro, colorido y convivencia, que aporta riqueza y autenticidad a las fiestas de Aranda».

El PSOE acusa al gobierno municipal de utilizar la seguridad como «coartada para justificar decisiones que en realidad esconden exclusión social y cultural». Por ello, se posicionan a favor de la venta ambulante como «un espacio de inclusión, igualdad y convivencia». Al respecto, defienden que es compatible con el apoyo al comercio tradicional «con políticas reales y no eliminando la venta ambulante».