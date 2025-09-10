BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un mercadillo. BC

Tachan de «racista» y «clasista» la prohibición de la venta ambulante en fiestas de una ciudad de Burgos

El PSOE de Aranda de Duero no comparte los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento y basados en la seguridad y la higiene

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:59

El PSOE de Aranda ha tachado de «racista» y «clasista» la decisión del gobierno municipal de prohibir la venta ambulante durante las fiestas patronales, que se celebran entre el 12 y el 21 de septiembre.

«Lejos de responder a motivos de seguridad o de mejora del ocio, esta medida evidencia un sesgo excluyente y discriminatorio, que afecta a un colectivo de trabajadores que forma parte de la identidad de nuestras fiestas desde hace más de treinta años», consideran los socialistas. Todo parte de la supresión de la venta ambulante por parte del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Noticias relacionadas

Aranda cortará la pasarela sobre el Duero para evitar que la gente se lance al agua en fiestas

Aranda cortará la pasarela sobre el Duero para evitar que la gente se lance al agua en fiestas

Segundo susto en una semana: las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda

Segundo susto en una semana: las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda

En esta línea, creen que la medida «margina a familias que han encontrado en la venta ambulante un medio digno de vida, muchas de ellas migrantes y plenamente integradas en nuestra comunidad», señalan desde el PSOE de Aranda. Los socialistas inciden en que esa restricción es un «desprecio» a la diversidad cultural, ya que el mercadillo festivo ha sido «históricamente un espacio de encuentro, colorido y convivencia, que aporta riqueza y autenticidad a las fiestas de Aranda».

El PSOE acusa al gobierno municipal de utilizar la seguridad como «coartada para justificar decisiones que en realidad esconden exclusión social y cultural». Por ello, se posicionan a favor de la venta ambulante como «un espacio de inclusión, igualdad y convivencia». Al respecto, defienden que es compatible con el apoyo al comercio tradicional «con políticas reales y no eliminando la venta ambulante».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conato de incendio en la ladera del Castillo vuelve a poner en alerta a los vecinos de Burgos
  2. 2 Detenidos tres jóvenes por dar una paliza a otro y saltarle varios dientes en Burgos
  3. 3 Una ciudad de Burgos suprime la venta ambulante durante sus fiestas
  4. 4 Viviendas, garajes, dos colectores y elementos arqueológicos: los escollos en la obra del túnel de la calle Santander
  5. 5 Detenida una menor en Burgos por amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros
  6. 6 Estos son los horarios y escenarios del festival EnClave de Calle de Burgos
  7. 7 Dos heridos por una colisión entre un turismo y una furgoneta de Correos en Burgos
  8. 8 Detenido en Burgos al pillarle con medio kilo de marihuana en un control
  9. 9 Encuentran un feto en el congelador de una vivienda de un pueblo de Toledo
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 9 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Tachan de «racista» y «clasista» la prohibición de la venta ambulante en fiestas de una ciudad de Burgos

Tachan de «racista» y «clasista» la prohibición de la venta ambulante en fiestas de una ciudad de Burgos