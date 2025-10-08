El Ayuntamiento de Aranda transfiere 300.000 euros a La Aguilera

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:19 | Actualizado 17:33h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha transferido 300.000 euros para la financiación de la entidad local menor de La Aguilera. Todo ello pendiente de la firma de un convenio entre ambas entidades, que ha frenado esa consignación en los últimos dos años, generando las críticas del alcalde pedáneo, Luciano Burgos. Ahora, a través de un comunicado público, el Consistorio arandino da cuenta de este desembolso incluido dentro del presupuesto del año 2025 para hacer frente a los gastos de La Aguilera. «A falta de un convenio, el Consistorio arandino realizaba liquidaciones anuales, pagadas en fracciones trimestrales, en favor de La Aguilera, que resultan de deducir de los ingresos que corresponden a esta entidad y que directamente recibe, gestiona y recauda el Ayuntamiento de Aranda de Duero», precisan en la nota de prensa

Actualmente, según el Ayuntamiento arandino, los costes que suponen los servicios que presta a la entidad son la suma de competencias como urbanismo, gestión y recaudación de tributos, alcantarillado y desratización, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria y servicios sociales. Por su parte, La Aguilera asume costes como los gastos de funcionamiento generales, el pago del personal, alguacil, alumbrado público, tratamiento de cloración de aguas, adecentamiento de caminos y viales públicos, jardines y festejos populares.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero y la entidad local menor de La Aguilera están pendientes de la firma de un convenio donde se recojan cuáles son las competencias que cada entidad va a dar a los ciudadanos. «Depende de lo que los vecinos de La Aguilera quieran, se delegarán más competencias o menos a la entidad local menor que además tendrá que ser votado en el pleno del Ayuntamiento de Aranda y conllevará una transferencia mayor o menor según los términos pactados y definidos en dicho documento», apuntan desde el Ayuntamiento de cabecera.

En esta línea, precisan que la financiación de ahora en adelante deberá ir unida a las competencias que La Aguilera desee prestar y, sobre todo, que las competencias que no se asuman las prestará Aranda directamente dentro de sus presupuestos, por lo que la trasferencia anual será la que corresponda según dichos términos.

