Roa de Duero, Carlos Martín Santoyo y Morenito de Aranda, Premios de Tauromaquia 2025 La gala de entrega, organizada por la Diputación de Burgos, se celebrará el 12 de diciembre en la localidad ribereña

El Ayuntamiento de la localidad burgalesa de Roa ha sido uno de los premiados.

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:50

La localidad burgalesa de Roa de Duero, el director y presentador del programa taurino 'Grana y Oro', Carlos Martín Santoyo, y el torero Jesús Martínez 'Morenito de Aranda', han sido galardonados con los Premios Provinciales de Tauromaquia de la Diputación de Burgos. La institución provincial reconoce también, con tres premios especiales, a Joaquín Monje de Lara 'Aquino'; Vitorino Martín García, así como al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja.

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, acompañado de la periodista y miembro del jurado, Lola Franco, dio a conocer en este marco el fallo del jurado de los Premios Provinciales de Tauromaquia de la Diputación de Burgos 2025, así como la presentación de la gala de entrega de estos reconocimientos, que se celebrará el próximo 12 de diciembre en Roa.

Unos premios que buscan «reconocer» a aquellas personas que llevan años «defendiendo la cultura» y el arte del mundo del toro. En esta línea, Borja Suárez defendió que en la provincia de Burgos, desde hace 2.000 años hay una «presencia notable de la fiesta del toro» y criticó los ataques que recibe por parte del Ministerio de Cultura y del ministro Urtasun.

Premiados

El primer premio reconoce al Ayuntamiento de Roa de Duero por «su trabajo, actividades o iniciativas a favor de la tauromaquia», así como sus «valores culturales y humanos en la provincia de Burgos». «Por el esfuerzo realizado, por mantener viva la tradición y por apostar por una feria con entidad y mantener vivas las tradiciones taurinas», añadió Lola Franco.

El segundo premio fue para el director y presentador del programa taurino 'Grana y Oro' que se emite en Castilla y León Televisión, Navarra Televisión y la 7 de La Rioja. El tercer premio fue para el torero Jesús Martínez 'Morenito de Aranda', en reconocimiento a su trayectoria profesional en el ámbito taurino de la provincia de Burgos. La institución destacó así la «sólida trayectoria profesional», así como por sus éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Asimismo, tres premios especiales reconocen a Joaquín Monje de Lara 'Aquino', por su «profunda pasión taurina», su «manera apasionada de vivir y transmitir la tauromaquia», así como su «incondicional apoyo y colaboración a cualquier empresa, organismo de Burgos o provincia. También se reconoce a Victorino Martín García, así como al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja.