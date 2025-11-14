BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Interior casa de Doña Sancha. BC

El singular inmueble y joya patrimonial de la provincia de Burgos que sale a la venta

Su propietaria la ha sacado al mercado y se trata de uno de los inmuebles más importantes e históricos de la villa rachela

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:29

Comenta

La propietaria de la casa de doña Sancha, en Covarrubias, ha sacado a la venta el inmueble que se alza en el centro del pueblo. Se trata de uno de los lugares más pintorescos y más fotografiados de la Villa Rachela.

En el corazón de Covarrubias, uno de los pueblos más pintorescos de Castilla y León, se alza la Casa de Doña Sancha, un verdadero tesoro arquitectónico que mantiene intacto el espíritu de la tradición castellana. Vinculada históricamente a Doña Sancha, hermana del rey Alfonso VII en el siglo XII, esta vivienda es considerada la más antigua de su tipología en la región y un referente de la arquitectura popular castellana.

Su singular imagen, con maderas vistas y muros de adobe cubiertos de mortero de cal, ha protagonizado infinidad de publicaciones sobre patrimonio histórico y turismo rural, convirtiéndose en uno de los emblemas visuales de la villa rachela.

Interior de la Casa de Doña Sancha. BC

La Casa de Doña Sancha combina el encanto de lo antiguo con las comodidades de la vida moderna. Restaurada íntegramente en el año 2000, ha sido objeto de constantes mejoras que preservan su carácter sin renunciar a la eficiencia: carpintería exterior de madera de altas prestaciones instalada en 2022, calefacción de pellets canalizada con 12 kilowatios de potencia para dos plantas, aire acondicionado tipo split y una completa renovación de las instalaciones eléctrica y de agua.

Además, cuenta con un circuito eléctrico independiente diseñado para su uso como sala de exposiciones o galería de arte, lo que refuerza su perfil versátil y cultural.

Espacio y distribución de la casa de Doña Sancha

Con 200 metros cuadrados construidos, la vivienda se distribuye en tres plantas que reflejan la esencia de la arquitectura rural castellana. La planta baja, de 40 metros cuadrados, destaca por un amplio soportal sostenido por cuatro pilares de madera, un acogedor zaguán, baño adaptado y acceso a una bodega de unos 20 metros cuadrados.

En la primera planta (70 metros cuadrados), el protagonismo recae en un espacioso salón de 25 metros cuadrados con balcón y vistas a la plaza, acompañado por una alcoba, cocina industrial y baño con ducha. La segunda planta, también de 70 metros cuadrados funciona como un apartamento independiente: salón con cocina integrada y chimenea, solana con vistas al Torreón de Fernán González, dormitorio, baño completo y acceso al sobrado.

Una propiedad con múltiples posibilidades

Esta vivienda ofrece amplias opciones de uso: puede funcionar como residencia completa, dividirse en dos apartamentos independientes o combinar espacio habitacional y actividad profesional. Cuenta con licencias tanto de hostelería como de venta de arte y antigüedades, lo que la convierte en una oportunidad única para proyectos residenciales, turísticos o culturales.

Un legado que sigue vivo

Ubicada en pleno corazón de Covarrubias, dentro del entorno protegido del Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla y en una villa declarada Bien de Interés Cultural, la Casa de Doña Sancha es mucho más que una vivienda.

Es un símbolo de historia, arquitectura y modernidad que sigue latiendo en Castilla, invitando a quienes la visitan a vivir el pasado con la comodidad del presente.

