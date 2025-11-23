BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bruno Savignani durante el partido ante el Río Breogán. Carlos Gil-Roig

Bruno Savignani: «Esto no puede volver a pasar»

El entrenador del San Pablo Burgos se mostró crítico tras la derrota de su equipo ante Río Breogán

Enrique Hermida. ADG

Lugo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:21

Comenta

Tras el encuentro que se salgó con la derrota del San Pablo Burgos frente a Río Breogán, el entrenador del conjunto burgalés, Bruno Savignani se mostró visiblemente afectado por los términos en los que se produjo la derrota, compareció en la sala de prensa y quiso empezar pidiendo «disculpas a nuestra gente» por lo acontecido sobre la pista del Pazo Provincial, y fue muy claro al respecto: «No puede volver a pasar».

«No sé cómo calificarlo», señaló el técnico brasileño, al que «en frío» le costó encontrar las palabras para evaluar «una derrota como la de hoy». Asumió, eso sí, que su equipo no tuvo el «mínimo de chispa» para lograr una «reacción» que pudiera comprometer el triunfo del conjunto lucense.

Noticias relacionadas

La derrota del San Pablo Burgos ante Río Breogán, en imágenes

La derrota del San Pablo Burgos ante Río Breogán, en imágenes

El San Pablo se desangra a tres minutos del final

El San Pablo se desangra a tres minutos del final

Savignani: «Hemos pagado una primera parte pobre defensivamente»

Savignani: «Hemos pagado una primera parte pobre defensivamente»

«Nos hemos precipitado demasiado», se lamentó el preparador del San Pablo al ser preguntado por el mal inicio del partido. «Hemos tenido muchas pérdidas que les han permitido correr y anotar con facilidad», declaró acerca del arranque del encuentro ante un rival «muy equilibrado», que «juega muy duro» y al que los múltiples errores de sus pupilos en el arranque le armaron de «confianza».

Apesadumbrado, Savignani concluyó reclamando a sus pupilos «la capacidad de tomar mejores decisiones» y de «frenar el empuje» de su rival.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El primer premio de la Lotería Nacional cae de nuevo en Burgos
  2. 2 Declaran «favorable» la instalación de una planta de hidrógeno verde, cinco aerogeneradores y 29.000 placas solares en un pueblo de Burgos
  3. 3 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 60 euros al mes
  4. 4 El mito del renacer que está representado en una misteriosa figura de Burgos
  5. 5 La tasa de natalidad se hunde en Burgos, cada vez menos nacimientos y más defunciones
  6. 6 Una mujer resulta herida tras chocar con un camión en Burgos
  7. 7 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  8. 8 Teresa García, la centenaria de Burgos a la que le hace feliz «llenar el merendero» con su familia
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 22 de noviembre
  10. 10 Salidas de vía y falta de sueño: el 90% de los accidentes de tráfico en Burgos tienen que ver con el factor humano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Bruno Savignani: «Esto no puede volver a pasar»

Bruno Savignani: «Esto no puede volver a pasar»