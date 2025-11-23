Bruno Savignani: «Esto no puede volver a pasar» El entrenador del San Pablo Burgos se mostró crítico tras la derrota de su equipo ante Río Breogán

Enrique Hermida. ADG Lugo Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:21

Tras el encuentro que se salgó con la derrota del San Pablo Burgos frente a Río Breogán, el entrenador del conjunto burgalés, Bruno Savignani se mostró visiblemente afectado por los términos en los que se produjo la derrota, compareció en la sala de prensa y quiso empezar pidiendo «disculpas a nuestra gente» por lo acontecido sobre la pista del Pazo Provincial, y fue muy claro al respecto: «No puede volver a pasar».

«No sé cómo calificarlo», señaló el técnico brasileño, al que «en frío» le costó encontrar las palabras para evaluar «una derrota como la de hoy». Asumió, eso sí, que su equipo no tuvo el «mínimo de chispa» para lograr una «reacción» que pudiera comprometer el triunfo del conjunto lucense.

«Nos hemos precipitado demasiado», se lamentó el preparador del San Pablo al ser preguntado por el mal inicio del partido. «Hemos tenido muchas pérdidas que les han permitido correr y anotar con facilidad», declaró acerca del arranque del encuentro ante un rival «muy equilibrado», que «juega muy duro» y al que los múltiples errores de sus pupilos en el arranque le armaron de «confianza».

Apesadumbrado, Savignani concluyó reclamando a sus pupilos «la capacidad de tomar mejores decisiones» y de «frenar el empuje» de su rival.