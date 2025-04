El San Pablo Burgos se lleva en la prórroga un disputadísimo partido frente al Gipuzkoa

BURGOSconecta Burgos Domingo, 27 de abril 2025, 15:43 Comenta Compartir

Y ya van treinta victorias de Primera FEB. El Silbö San Pablo Burgos tuvo que bregar frente a un intenso Inveready Gipuzkoa para terminar de llevarse el triunfo tras una prórroga en el Amenabar Arena de San Sebastián. El equipo de Bruno Savignani, liderado en cancha por Luke Fischer y Gyorgy Golomán, estuvo arropado por más de medio millar de aficionados burgaleses desplazados a la ciudad donostiarra, donde los castellanos firmaron un nuevo paso adelante para su temporada histórica. Arrancaba en positivo el encuentro el Silbö San Pablo Burgos (1-6), que iba creciendo colectivamente para aumentar las diferencias mediado el cuarto (4-12).

Inveready Gipuzkoa Mikel Motos (4), Daishon Smith (12), Xavier Johnson (18), Manex Ansorregi (9) y Josip Vrankić (21) –cinco inicial– Jesús Carralero (-), Mateo Díaz (-), Ander Martínez (3), Jakub Mokran (2), Lucas N'Guessan (), Javier Nicolau (9), Mads Bonde Sturup (3), Aitor Zubizarreta (-) 81 - 84 Silbö San Pablo Burgos Jon Axel Gudmundsson (12), Gonzalo Corbalán (10), Joe Cremo (11), Roberts Stumbris (7) y Luke Fischer (23) –cinco inicial– Dídac Cuevas (1), Miha Lapornik (4), Dani Díez (-), Gyorgy Golomán (13), Emmanuel Wembi (-), Pablo Almazán (3), Álex Barrera (-). Terminó eliminado por cinco faltas personales Jon Axel Gudmundsson. Cuartos 11-21; 23-15; 19-21; 19-15; 9-12 (PR1)

Árbitros Javier Ávila, Ángel Antonio Albacete y Joaquín Lizana

Incidencias Partido correspondiente a la trigésima segunda jornada de Primera FEB disputado en el Amenabar Arena, con presencia de más de 500 aficionados burgaleses.

Los castellanos mostraban intensidad en cancha, con una buena labor defensiva, y subían su mejor ventaja a once puntos (10- 21), brevemente reducidos en el final del primer periodo (11-21). Inveready Gipuzkoa aumentaba su rendimiento en defensa para ajustar el electrónico (20-26). Un tiempo muerto visitante no terminaba de impedir que los de Mikel Odriozola siguieran progresando en su caza a los burgaleses en el electrónico (27-28). El impulso de Jon Axel Gudmundsson daba aire a los del Coliseum (27-33), pero no era suficiente para evitar la igualada de los locales (34-34). Con una nueva canasta del islandés, el Silbö San Pablo Burgos se iba por delante al descanso (34-36).

Los guipuzcoanos salían con ambición del paso por vestuarios y enlazaban un 7-0 de parcial para tomar los mandos de la contienda (41-36). Reaccionaban los burgaleses desde la defensa y volteaban nuevamente el signo del partido (41-43). El intercambio de canastas mantenía equilibrado el partido (53-53), que alcanzaba el cierre del tercer periodo con ventaja de los de Savignani (53-57). Se presentaba ajustado el final del encuentro en San Sebastián tras el triple inicial de los donostiarras (56-57).

El conjunto castellano tiraba de carácter con Dídac Cuevas en la dirección para abrir de nuevo la distancia, aupado por el ánimo de la afición burgalesa (58-65). Los locales salían reforzados de la pausa de Odriozola y volvían a dejar la renta visitante en la mínima (64-65).

Con un parcial grupal de 0-7, liderado por Gyorgy Golomán, los de Savignani volvían a tomar aire (64-72). Inveready Gipuzkoa trabajaba para sumar un 8-0 que volvía a reponer el equilibrio en el luminoso a falta de treinta segundos (72-72). Corría el tiempo hasta los diez segundos restantes sin cambios en el marcador. Los burgaleses salvaban desde la defensa la posesión local, lo que les ofrecía los últimos cinco segundos de ataque. La acción de Golomán no veía aro. La bola salía con cinco décimas restantes, en una posesión final que Vrankic no embocaba y enviaba el duelo a la prórroga (72-72).

Sin anotación en los dos primeros minutos del tiempo extra, Inveready Gipuzkoa sumaba desde la línea de tiros libres (76-72). Animaba la hinchada visitante, numerosa en la grada del Amenabar Arena, que aupaba a los suyos, liderados por Luke Fischer (78-78). Los burgaleses perdían a Gudmundsson, eliminado por faltas, y se aferraban a la anotación de Fischer (81-82). La ofensiva local acababa con la señalización de lucha y la visitante con tiros libres de Joe Cremo, que convertía los dos (81-84). Los cuatro segundos finales llevaban el balón donostiarra a manos de Vrankic, que marraba la última acción y permitía al Silbö San Pablo Burgos conquistar su trigésima victoria de la temporada de Primera FEB (81-84).

El equipo burgalés disputará su próximo partido de Primera FEB ante Hestia Menorca, el sábado 3 de mayo, desde las 19:30 horas, en el Pavelló Menorca.

Temas

Baloncesto