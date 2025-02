Coronavirus en Burgos: La covid-19 da un respiro al HUBU, que reduce ingresos tras el máximo de 303 hospitalizados

Patricia Carro Burgos Miércoles, 25 de noviembre 2020, 08:34 Comenta Compartir

La situación del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) sigue siendo complicada, si bien la presión asistencial ha cedido ligeramente. Burgos mantiene una elevada incidencia (de 1.750 casos por 100.000 habitantes en catorce días) y, aunque se está notando una cierta mejoría, al hospital todavía tardará en llegar. Eso sí, las medidas que se han implementado en las últimas semanas, los apoyos externos, los refuerzos asistenciales, sí que están ayudando a aliviar la carga hospitalaria.

El 10 de noviembre, el HUBU contaba con 303 pacientes covid ingresados en planta, la cifra más alta de la pandemia. En la UCI había 43 contagiados en estado crítico. Y eran diez las plantas destinadas al coronavirus. Fue necesario dar un paso más en el plan de contingencia para reprogramar la actividad ordinaria en cuanto a consultas, pruebas diagnósticas y, sobre todo, intervenciones. Ahora, quince días después, la presión ha cedido, pese a que sigue siendo muy elevada.

Los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León muestran que ayer eran 216 los pacientes ingresados en el HUBU, entre positivos y sospechosos. Son 87 menos de los que se registraban hace quince días.Además, en la última jornada fueron 13 los pacientes ingresados, una cifra nada desdeñable pero alejada de los 36 que se han llegado a registrar este noviembre. Eso sí, los fallecidos siguen acumulándose y son ya 301 los pacientes del HUBU con covid que han perdido la vida durante la pandemia (de los 430 que se han registrado en toda la provincia).

En el Hospital de Burgos siguen siendo diez las plantas destinadas a pacientes covid, mientras que son ya dos las rervadas en el Hospital Divino Valles, que ayer contaba con 24 personas ingresadas. También se han trasladado pacientes al Edificio Rondilla de Valladolid, que este martes tenía una treintena de ingresados, de los cuales, 2 correspondían a Burgos. Y el Hospital Fuente Bermeja se ha encargado de asumir pacientes de Psiquitaría del HUBU.

Estos recursos, que durante la primera ola no se pusieron en marcha, han ayudado a gestionar una segunda ola que ha puesto al HUBU en una situación de precolapso (y con el personal al límite de sus fuerzas, físicas y anímicas). También ha ayudado, en este caso a mantener parte de la actividad programada (uno de los objetivos de Sanidad para minimizar el impacto de la pandemia en las patologías no covid), las derivaciones a los hospitales San Juan de Dios y Recoletas, que también prestaron su apoyo en los meses más duros de la pandemia para atender a pacientes no covid.

Críticos

Por lo que respecta a la unidad de cuidados intensivos, son 39 los pacientes covid ingresados (pero 60 las camas ocupadas, entre covid y no covid). La cifra máxima de la segunda ola fueron 46, que se registró el pasado 15 de noviembre. En estos momentos, las tres unidades UCI, el Hospital de Día Quirúrgico y la unidad de reanimación (REA) se destinan a la atención a pacientes covid en estado crítico. Mientras, la unidad de reanimación postanestésica 1 está para pacientes críticos no covid y la 2 para la recuperación postquirúrgica no covid.