BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto León, biólogo y experto en dermocosmética.
Alberto León, biólogo y experto en dermocosmética. NSU

Recupera la piel tras el verano con estos tres simples pasos: exfoliación, retinal y antioxidantes

El experto en dermocosmética y biólogo, Alberto León, nos da algunos consejos para devolver la luminosidad y la salud a la piel tras las agresiones del verano

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:37

El verano nos deja recuerdos increíbles, pero también suele pasar factura a nuestra piel. El sol, el cloro de la piscina o la sal del mar hacen que la piel se engrose, pierda luminosidad e incluso aparezcan manchas. Por eso, ahora toca mimarla y ayudarla a recuperar su mejor versión.

Ya comentamos los consejos para cuidar y proteger la piel durante estos meses de verano, pero, en el vídeo de esta semana, el biólogo y experto en dermocosmética Alberto León nos explica paso a paso cómo hacerlo:

- Exfoliación: es clave para renovar la textura de la piel y devolverle suavidad. Nos ayuda a que vuelva a estar fina y luminosa.

- Retinol: no está prohibido en verano si tu piel ya está acostumbrada. Si no lo has usado antes, mejor empezar ahora que el sol es menos intenso.

- Antioxidantes: imprescindibles siempre, pero sobre todo en esta época, porque combaten los radicales libres que envejecen la piel.

- Regeneración: con péptidos, exosomas o factores de crecimiento, además de ingredientes nativos de la piel, para acelerar la recuperación y lograr un aspecto saludable.

Noticias relacionadas

El ingrediente que lo hace casi todo por tu piel: la recomendación de un experto para cuidarla en vacaciones

El ingrediente que lo hace casi todo por tu piel: la recomendación de un experto para cuidarla en vacaciones

El antioxidante más potente y otros trucos de belleza: los consejos de un experto de Burgos

El antioxidante más potente y otros trucos de belleza: los consejos de un experto de Burgos

Las fórmulas que ayudan a tratar las manchas en la cara: «Con un buen tratamiento se pueden controlar y disminuir»

Las fórmulas que ayudan a tratar las manchas en la cara: «Con un buen tratamiento se pueden controlar y disminuir»

Cómo saber qué FPS usar: un experto de Burgos nos ayuda a escoger protector solar

Cómo saber qué FPS usar: un experto de Burgos nos ayuda a escoger protector solar

«Con una rutina potente, no solo recuperamos la salud de la piel, también conseguimos que luzca más bonita y rejuvenecida», asegura nuestro experto.

¿Tienes dudas sobre cómo aplicar estos consejos o qué productos elegir? No dudes en hacernos llegar tus preguntas para que Alberto León pueda contestarlas en próximos vídeos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Nos han llevado a la ruina»: la asociación de Burgos que cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento
  2. 2 El restaurante de Burgos que se convierte en escenario de una superproducción de cine
  3. 3 Herido un octogenario tras volcar con una carretilla elevadora en Burgos
  4. 4 El curso gratuito que enseña a hacer quesos en un pueblo de Burgos
  5. 5 Detenida en Aranda por robar joyas y dinero en la residencia de ancianos en la que trabajaba
  6. 6 Tres heridos tras el choque de un turismo y de un microbús en Miranda
  7. 7 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  8. 8 Dos detenidos por diez robos con fuerza en vehículos en zonas turísticas de Burgos y Cantabria
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 15 de septiembre
  10. 10 Herido un ciclista tras una colisión contra un coche en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Recupera la piel tras el verano con estos tres simples pasos: exfoliación, retinal y antioxidantes