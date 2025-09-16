Recupera la piel tras el verano con estos tres simples pasos: exfoliación, retinal y antioxidantes
El experto en dermocosmética y biólogo, Alberto León, nos da algunos consejos para devolver la luminosidad y la salud a la piel tras las agresiones del verano
Burgos
Martes, 16 de septiembre 2025, 07:37
El verano nos deja recuerdos increíbles, pero también suele pasar factura a nuestra piel. El sol, el cloro de la piscina o la sal del mar hacen que la piel se engrose, pierda luminosidad e incluso aparezcan manchas. Por eso, ahora toca mimarla y ayudarla a recuperar su mejor versión.
Ya comentamos los consejos para cuidar y proteger la piel durante estos meses de verano, pero, en el vídeo de esta semana, el biólogo y experto en dermocosmética Alberto León nos explica paso a paso cómo hacerlo:
- Exfoliación: es clave para renovar la textura de la piel y devolverle suavidad. Nos ayuda a que vuelva a estar fina y luminosa.
- Retinol: no está prohibido en verano si tu piel ya está acostumbrada. Si no lo has usado antes, mejor empezar ahora que el sol es menos intenso.
- Antioxidantes: imprescindibles siempre, pero sobre todo en esta época, porque combaten los radicales libres que envejecen la piel.
- Regeneración: con péptidos, exosomas o factores de crecimiento, además de ingredientes nativos de la piel, para acelerar la recuperación y lograr un aspecto saludable.
Noticias relacionadas
«Con una rutina potente, no solo recuperamos la salud de la piel, también conseguimos que luzca más bonita y rejuvenecida», asegura nuestro experto.
¿Tienes dudas sobre cómo aplicar estos consejos o qué productos elegir? No dudes en hacernos llegar tus preguntas para que Alberto León pueda contestarlas en próximos vídeos.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.