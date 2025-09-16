Recupera la piel tras el verano con estos tres simples pasos: exfoliación, retinal y antioxidantes El experto en dermocosmética y biólogo, Alberto León, nos da algunos consejos para devolver la luminosidad y la salud a la piel tras las agresiones del verano

BURGOSconecta Burgos Martes, 16 de septiembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

El verano nos deja recuerdos increíbles, pero también suele pasar factura a nuestra piel. El sol, el cloro de la piscina o la sal del mar hacen que la piel se engrose, pierda luminosidad e incluso aparezcan manchas. Por eso, ahora toca mimarla y ayudarla a recuperar su mejor versión.

Ya comentamos los consejos para cuidar y proteger la piel durante estos meses de verano, pero, en el vídeo de esta semana, el biólogo y experto en dermocosmética Alberto León nos explica paso a paso cómo hacerlo:

- Exfoliación: es clave para renovar la textura de la piel y devolverle suavidad. Nos ayuda a que vuelva a estar fina y luminosa.

- Retinol: no está prohibido en verano si tu piel ya está acostumbrada. Si no lo has usado antes, mejor empezar ahora que el sol es menos intenso.

- Antioxidantes: imprescindibles siempre, pero sobre todo en esta época, porque combaten los radicales libres que envejecen la piel.

- Regeneración: con péptidos, exosomas o factores de crecimiento, además de ingredientes nativos de la piel, para acelerar la recuperación y lograr un aspecto saludable.

«Con una rutina potente, no solo recuperamos la salud de la piel, también conseguimos que luzca más bonita y rejuvenecida», asegura nuestro experto.

¿Tienes dudas sobre cómo aplicar estos consejos o qué productos elegir? No dudes en hacernos llegar tus preguntas para que Alberto León pueda contestarlas en próximos vídeos.

Temas

salud

Verano

Biología