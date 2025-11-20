Cómo usar desodorantes y antitranspirantes para controlar el sudor y el mal olor según un experto El biólogo y experto en dermocosmética Alberto León explica cómo combinar estos productos, cuidar la piel de las axilas y evitar irritaciones y oscurecimiento

En la segunda entrega de nuestros vídeos sobre dermocosmética en la que abordamos el tema del sudor, el biólogo y experto en dermocosmética, Alberto León, profundiza en el mal olor y cómo emplear correctamente desodorantes y antitranspirantes.

León explica que, a la hora de usar antitranspirantes, es importante leer las indicaciones del envase. Los números que suelen aparecer, como 24h, 48h o 72h, no indican la duración del efecto, sino cuándo se debe reaplicar el producto.

Su consejo es aplicarlos por la noche sobre la axila limpia, ya que las glándulas sudoríparas están menos activas y el efecto es superior. Por la mañana, se puede usar un desodorante convencional sobre la axila limpia para equilibrar la microbiota y mantener a raya los malos olores. Además, en la primera entrega de estos vídeos sobre el sudor, nos descubre que el mal olor no procedo del sudor, si no de las bacterias.

Cómo funcionan los desodorantes

Los desodorantes funcionan principalmente equilibrando la microbiota de la piel, evitando que los microorganismos responsables del mal olor proliferen. Algunos productos regulan suavemente la actividad de las glándulas sudoríparas, reduciendo la cantidad de sudor sin impedir la sudoración natural, mientras que otros simplemente enmascaran los olores con perfumes o respetan el olor natural de cada persona.

Respecto a la edad de uso, León aconseja que, en adolescentes, lo más seguro es comenzar con desodorantes normales, especialmente si el producto no indica un rango de edad específico.

Cuidado con las axilas, zona sensible

El experto también alerta sobre la fragilidad de la piel axilar, que es muy fina y puede irritarse fácilmente por la fricción, la depilación o ciertos cosméticos agresivos. Esta irritación puede incluso causar oscurecimiento de la zona, debido a la estimulación de los melanocitos que generan melanina como mecanismo de defensa. Hoy en día existen cosméticos específicos para aclarar y cuidar las axilas, además de controlar el mal olor.

Al final, como concluye León, «¡bendita ciencia!», que permite cuidar una de las zonas más delicadas del cuerpo mientras mantenemos una higiene efectiva y respetuosa.

