Aguas de Burgos roza el 50% de su plan de inversiones con tres años por delante Los proyectos comenzaron en 2024 y su horizonte se sitúa en 2028 y están en marcha 112 actuaciones, algunas de ellas millonarias

Julio César Rico Burgos Martes, 21 de octubre 2025, 18:30

El Plan de Inversiones 2024-28 de Aguas de Burgos camina con paso firme y roza ya la mitad de las inversiones entre un 25% que ya está ejecutado y otro 25% que se encuentra en ejecución. Así lo ha destacado presidente de la sociedad Aguas de Burgos, Juan Manuel Manso, quien ha asegurado que se han invertido ya 12,8 millones de euros de los previstos.

Este nivel de ejecución hace que el edil se muestre moderadamente satisfecho. Además, está seguro de que en el año 2028 se va a culminar con éxito este plan de inversiones iniciado hace ya dos años. Manso ha recordado que tienen en marcha «112 planes de diferentes importes», desde los más escasos, de 1.400 euros, a otras inversiones de varios millones.

Y como la salud del plan de inversiones es buena, Aguas de Burgos se va a centrar en los próximos meses en la ejecución de otras actuaciones que se enmarcan dentro de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del agua, y que se desarrollan con fondos europeos. Unas cantidades que están sujetas a proyectos finalistas y que tienen plazo de caducidad para la presentación de las certificaciones.

En este sentido, Manso ha explicado que hay dos fondos europeos que acaban el 31 de diciembre y para los que ha pedido ya la prórroga para ejecutarlos en su totalidad. Estas cantidades de los fondos europeos se van a distribuir en cuatro actuaciones. Uno de estos fondos se corresponde con el llamado plan 'Digitaguabur'. El Ayuntamiento de Burgos tiene datos que dicen que la ejecución llega «ya al 80% de la inversión, que ascendía a 11.786.147 euros, en su parte subvencionable. En estos momentos llevan licitados 14.832.096 euros y contratados otros 13.416.000», ha informado Manso.

Del segundo de los proyectos, el plan 'Wibur', que se concedió hace dos meses, Aguas de Burgos ha ejecutado ya «160.220 euros y tiene contratados 1.272.000 euros». La licitación asciende ya a 3,5 millones y se debe ejecutar antes del 30 de junio de 2026 por un total de 5,5 millones de euros.

