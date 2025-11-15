El ascensor del Centro de Mayores de Capiscol se encarece un 20% La nueva licitación sale por 78.293,34 euros cuando hace unos meses la oferta fue de 64.705 euros. Ha de realizarse en tres meses desde la firma del contrato

Julio César Rico Burgos Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:51

El Ayuntamiento de Burgos ha incrementado el presupuesto del proyecto de instalación de un ascensor en el Centro de Mayores de Capiscol en un 20%. El presupuesto ha pasado de 64.705 euros a 78.293,34 euros. Se justifica esa subida en que el tiempo transcurrido desde la redacción del proyecto de reforma, que data de febrero de 2024 se ha producido un «incremento de precios de materiales, mano de obra y otros recursos»

A ello se une «la inflación y subida general de precios» en la en la economía con costos de operación más altos que requieren un «ajuste de precios para mantener los márgenes». También aluden a los cambios en la demanda del mercado, con una mayor demanda del servicio y una oferta limitada, que conlleva a un «aumento de precios» para equilibrar el mercado.

El ajuste de precios es proporcional en todas las partidas y capítulos, incluido el presupuesto se seguridad y salud de la obra. El plazo de ejecución previsto de la obra es de 90 días.

La idea del Ayuntamiento de Burgos va es realizar las reformas necesarias y acondicionar los accesos para eliminar las barreras arquitectónicas con las que cuenta en la actualidad el vestíbulo y el acceso a las diferentes plantas. Si todo transcurre según lo previsto, el ascensor entraría en servicio en la próxima primavera.

La instalación del ascensor irá en el hueco que actualmente ocupa una de las escaleras del edificio sin uso práctico, así como la reforma del acceso para eliminar los desniveles existentes. Este lugar de Burgos tiene espacio suficiente para dar cabida a un ascensor sin afectar a la estructura del edificio ni a su envolvente térmica, comunicando todas las plantas y situado en una posición central respecto de los dos edificios, dando servicio adecuado.

La edificación se ubica en el antiguo colegio Miguel de Cervantes y ahora es un espacio destinado a personas mayores, pensionistas y jubilados. Tiene una planta baja y un piso, y no dispone en la actualidad de ascensor o rampa que comunique las plantas que garantice su accesibilidad.

