BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro de Mayores de Capiscol. JCR

El ascensor del Centro de Mayores de Capiscol se encarece un 20%

La nueva licitación sale por 78.293,34 euros cuando hace unos meses la oferta fue de 64.705 euros. Ha de realizarse en tres meses desde la firma del contrato

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:51

Comenta

El Ayuntamiento de Burgos ha incrementado el presupuesto del proyecto de instalación de un ascensor en el Centro de Mayores de Capiscol en un 20%. El presupuesto ha pasado de 64.705 euros a 78.293,34 euros. Se justifica esa subida en que el tiempo transcurrido desde la redacción del proyecto de reforma, que data de febrero de 2024 se ha producido un «incremento de precios de materiales, mano de obra y otros recursos»

A ello se une «la inflación y subida general de precios» en la en la economía con costos de operación más altos que requieren un «ajuste de precios para mantener los márgenes». También aluden a los cambios en la demanda del mercado, con una mayor demanda del servicio y una oferta limitada, que conlleva a un «aumento de precios» para equilibrar el mercado.

El ajuste de precios es proporcional en todas las partidas y capítulos, incluido el presupuesto se seguridad y salud de la obra. El plazo de ejecución previsto de la obra es de 90 días.

Noticias relacionadas

Agotados en poco más de una hora los nuevos bonos al consumo de Burgos

Agotados en poco más de una hora los nuevos bonos al consumo de Burgos

Respaldo unánime del Ayuntamiento de Burgos al Tren Directo en el octavo aniversario del plante

Respaldo unánime del Ayuntamiento de Burgos al Tren Directo en el octavo aniversario del plante

Radiografía de las multas de tráfico en Burgos: lugares y causas de sanción más frecuentes

Radiografía de las multas de tráfico en Burgos: lugares y causas de sanción más frecuentes

Asociaciones culturales denuncian el abandono del Ayuntamiento: «Resulta paradójico que Burgos aspire a Capital Cultural Europea»

Asociaciones culturales denuncian el abandono del Ayuntamiento: «Resulta paradójico que Burgos aspire a Capital Cultural Europea»

La idea del Ayuntamiento de Burgos va es realizar las reformas necesarias y acondicionar los accesos para eliminar las barreras arquitectónicas con las que cuenta en la actualidad el vestíbulo y el acceso a las diferentes plantas. Si todo transcurre según lo previsto, el ascensor entraría en servicio en la próxima primavera.

La instalación del ascensor irá en el hueco que actualmente ocupa una de las escaleras del edificio sin uso práctico, así como la reforma del acceso para eliminar los desniveles existentes. Este lugar de Burgos tiene espacio suficiente para dar cabida a un ascensor sin afectar a la estructura del edificio ni a su envolvente térmica, comunicando todas las plantas y situado en una posición central respecto de los dos edificios, dando servicio adecuado.

La edificación se ubica en el antiguo colegio Miguel de Cervantes y ahora es un espacio destinado a personas mayores, pensionistas y jubilados. Tiene una planta baja y un piso, y no dispone en la actualidad de ascensor o rampa que comunique las plantas que garantice su accesibilidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de ultramarinos que abre en el centro de Burgos
  2. 2 Tres detenidos por robo con fuerza, valorado en 15.000 euros, en una empresa de Burgos
  3. 3 14 años de cárcel y cuatro millones de multa por traficar con cocaína desde Burgos para una red internacional
  4. 4 El vino de Burgos de sobresaliente que se alza entre los diez mejores de España
  5. 5 El singular inmueble y joya patrimonial de la provincia de Burgos que sale a la venta
  6. 6 Un guardia civil de Burgos salva la vida de una persona en León tras un atragantamiento
  7. 7 La jira del Curpillos se queda en La Quinta en 2026
  8. 8 El empresariado de Burgos reclama la ubicación original de las puertas de la Catedral
  9. 9 16,6 kilómetros de la A-12 en Burgos avanzan con 2,8 millones para un contrato de actualización
  10. 10 Herido tras un accidente entre un turismo y una bicicleta en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El ascensor del Centro de Mayores de Capiscol se encarece un 20%

El ascensor del Centro de Mayores de Capiscol se encarece un 20%