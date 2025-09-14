BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros
El Ayuntamiento de Burgos contará con un director técnico de Calidad y Modernización

Cuatro Técnicos de la Administración General (TAG), se van a incorporar «en Participación, el 9 de agosto, otro a Tributos, otro a la Gerencia de Servicios Sociales y el último estará adscrito a Personal

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:19

En diciembre de 2023, el Ayuntamiento de Burgos anunciaba que iba a crear la figura del director general para determinadas áreas de gestión del consistorio. En las últimas semanas, desde el área de Personal se ha definido un poco má estta iniciativa y se ha determinado nombrar a un director de Calidad y Modernización el día 1 de septiembre. Una plaza que se cubre por «libre designación».

Se trata de una figura que va a tener funciones de planificación, diseño y elaboración de planes, transversales de modernización, elaborar instrucciones, redactar informes sobre el lado de cumplimiento de los objetivos; diseñar, redactar y proponer el plan del gobierno; asesora y colaborar con los responsables de transparencia o analizar y diagnosticar, así como proponer mejoras de la estructura orgánica y funcional de Ayuntamiento, entre otras funciones

Todo ello se resume en que esta figura va a liderar iniciativas estratégicas orientadas a la modernización y optimización de los servicios municipales iba a representar al Ayuntamiento en redes, asociaciones y foros especializados.

La idea de ir cubriendo estos puestos de dirección generales, recordaba la portada del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, en diciembre de 2023, es que estas figuras entronquen en la estructura municipal con la finalidad de mejorar la gestión interna del Ayuntamiento

Procesos abiertos

Por lo que se refiere a las plazas ordinarias del consistorio, la concejala de Personal de Burgos, Yolanda Barrios, explicaba esta semana que aún haya abiertos 17 procesos de ofertas públicas de empleo que afectan a 74 plazas por cubrir. La concejala ha explicado que se trata de oferta de empleo público que apenas estaba ejecutada desde 2019 hasta 2024.

Barriuso recuerda que ya se han culminado «seis procesos que afectan a 47 plazas», es decir, el 63% de las plazas y están en trámite con otros once procesos que «afectan a 27 plazas». Y en lo que corresponde al personal laboral, «son un total de ocho procesos» que afecta a 61 plazas y se ha ejecutado ya «el 50% de estos procesos»

En este sentido, cuatro Técnicos de la Administración General (TAG), se van a incorporar «de manera inmediata». Uno va a ir a Participación, incorporado el 9 de agosto, otro a Tributos, otro a la Gerencia de Servicios Sociales y el último estará adscrito a Personal. Además, ha precisado Barriuso, se prevé que, a través de la bolsa de empleo, haya un técnico más en Movilidad y otro en Licencias.

burgosconecta El Ayuntamiento de Burgos contará con un director técnico de Calidad y Modernización

El Ayuntamiento de Burgos contará con un director técnico de Calidad y Modernización