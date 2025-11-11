BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Centro de Integración Social. CEIS

El Ayuntamiento de Burgos saca a concurso el Centro de Integración Social con un nuevo modelo de acción concertada

Sale por cuatro años prorrogables a otros cuatro con dos prórrogas de dos años para albergar a 64 personas de las cuales 43 son residenciales

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

La presidenta de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha anunciado que el consistorio va a sacar concurso a través de una acción concertada, la gestión del centro Centro de Integración Social (Ceis). Se trata de un modelo con algunos condicionantes similar al que utilizan la Junta de Castilla y León para estos servicios, según ha explicado.

El Ceis va a tener 64 Places, de las cuales 43 se trata de residenciales; seis van a estar destinadas a personas que necesitan algún tipo de tutela y otras 15 están destinadas a usuarios que se encuentran integrados y viven de forma independiente en la sociedad, aunque pueden acceder a los diferentes talleres que se ofertan en el Ceis.

El nuevo contrato para la gestión de este espacio social dependiente del Ayuntamiento de Burgos tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogable por otros dos periodos de dos años, con una cuantía anual de 718.000 euros.

Por otro lado, la gerencia de servicios sociales ha informado de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) ha determinado como válida la concesión a la empresa Eulen de la gestión de la Casa de la Mujer. La anterior concesionaria, La Rueda, había interpuesto recurso contra la decisión de la adjudicación a esta empresa. El Ayuntamiento suspendió temporalmente la ejecución del contrato con Eulen hasta su resolución definitiva. Tras la resolución, el Ayuntamiento ha levantado la suspensión y ha elevado a definitiva la adjudicación del servicio.

En materia de subvenciones, la Gerencia de Servicios Sociales de Burgos también ha dado cuenta de diversas justificaciones correspondientes al año 2024. Por un lado, los 43.000 euros para programas de integración de personas inmigrantes; por otro, los 44.200 euros para promoción de la igualdad de género y de la mujer. Y en materia de música, 9.300 euros destinados a grupos musicales juveniles.

Además, se aprobaron reconocimientos extrajudiciales de crédito para varias asociaciones. Entre ellas, 6.900 euros a La Rueda, por la gestión de la Casa de la Mujer en julio y agosto de 2025; 3.250 euros mensuales a la Fundación Lesmes, por el Servicio de Urgencias Sociales entre julio y septiembre y 87.587 euros al mes a la empresa Igmo, por la gestión del servicio de Comida a Domicilio correspondiente a septiembre de 2025.

Te puede interesar

