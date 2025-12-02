El Ayuntamiento hará las seis pasarelas sobre el Arlanzón en tres años y remodelará la avenida Para llevar a cabo estos accesos, se retomará el proyecto Burgos Río adaptando a las necesidades que requiere esta actuación, modificando proyectos e intenciones

El Ayuntamiento de Burgos ha retomado el proyecto de construcción de seis pasarelas sobre el río Arlanzón dividido en tres anualidades. Ahora también añade la remodelación de la avenida del Arlanzón, en el tramo de acera de la derecha, que se encuentra en muy mal estado por las raíces de los árboles y por el deterioro por el paso del tiempo.

Por lo que se refiere a las pasarelas, tres de ellas serán instaladas como sustitutas de las actuales, en mal estado, y el resto serán totalmente nuevas. En concreto, las seis pasarelas se repartirán en los siguientes puntos: el Humedal de Fuentes Blancas, el entorno de El Plantío, otras dos en el tramo entre el puente de la autovía y el puente de Gasset, en el paseo de La Isla y en el entorno de La Milanera.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel, Manso, ha explicado que, para llevar a cabo algunos de estos trabajos, se va a contar con los redactores originales del proyecto 'Burgos Río', que quedó desechado al inicio de este mandato, tras un encargo del anterior equipo de gobierno.

La idea es sacar provecho a lo que se invirtió entonces simplificando trámites y otras cuestiones administrativas. Así se lo ha explicado Manso a los dos grupos de la oposición en la sesión de la Gerencia de Urbanismo que ha tenido lugar este martes.

La idea es renegociar algunos puntos de aquel proyecto y modificar otros, incluyendo los estudios geotécnicos obligatorios. De las seis pasarelas, cuatro incluirán tanto la redacción del proyecto como la facultativa dentro de un importe inicial de 400.000 euros dedicados a esta actuación. Las dos restantes incluirán solo el proyecto de redacción, quedando la dirección de obra para una licitación posterior.

La que irá ubicada en el entorno del estadio de El Plantío y el Coliseum formará parte del proyecto ciudad del deporte, diseñada al hilo de la remodelación del estadio propiciada por el Burgos CF.

Mejora de la avenida

Manso ha indicado que aprovechando estas actuaciones se va a llevar a cabo la redacción del proyecto de mejora de la avenida de Arlanzón desde el puente Gasset hasta la autovía. Una mejora que busca revitalizar una de las principales arterias de Burgos junto al río.

La idea que va el equipo de Gobierno y la propia gerencia de urbanismo es hacer un proyecto diferente, que no consiste solo en la mejora de las aceras, sino en un plan integral de mejora y de integración con el contorno del río.

