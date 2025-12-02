BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Vista del Estadio desde el palco norte. JCR

El 'nuevo' estadio de El Plantío ya tiene aprobada la modificación del PGOU

La modificación ya es definitiva y afronta una nueva fase para su remodelación integral. Se ha modificado la edificabilidad en geometría, alcanzando los 26 metros en la parte de la tribuna y los fondos

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:51

La futura remodelación del Estadio de El Plantío camina por buena senda. Uno de los requisitos previos, como era la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya está en marcha. Los pasos son firmes y seguros para que el proyecto de Marcelo Figoli sea una realidad lo antes posible.

El cambio más relevante de la modificación afecta «a la edificabilidad y volumetría del estadio», ajustándola al diseño final que no estaba disponible en la fase inicial. La aprobación provisional contempla el aumento de los usos compatibles en los sistemas generales de equipamiento deportivo, pasando del 25% al 49%.

En cuanto a la volumetría, se ha procedido a bajar la altura máxima prevista en gran parte del estadio de 30 metros a 26 metros en el cuerpo principal de la edificación -tribuna principal y fondos- El proyecto introduce una excepción en la cubierta, donde algunos elementos estructurales subirán hasta los 32 metros.

Con esta modificación, el estadio de Burgos pasará a tener una capacidad cercana a los 19.000 espectadores, y además está previsto que se aprovechen «diferentes estancias para nuevos negocios» de hostelería, medicina deportiva y ámbitos similares.

Según ha explicado el presidente de Urbanismo, Juan Manuel Manso, esta medida busca establecer la compatibilidad de usos en los sistemas generales de equipamiento deportivo municipal y una ordenación detallada y específica para el estadio. La decisión supone un paso clave tras la aprobación inicial del documento en marzo de 2025 y acerca la posibilidad de iniciar la siguiente fase del proyecto de remodelación integral.

