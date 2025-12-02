BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El profesor José Manuel González explica el proyecto a Leticia García. Ricardo Ordóñez / ICAL

La UBU se especializa en tecnología de drones para uso militar, industrial y logístico

El laboratorio universitario de estos aparatos es único en España y la UBU puede presumir de ser la primera universidad española en capacitarse en esta tecnología

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:41

Comenta

La Universidad de Burgos ha conseguido un hito en su historia, como es convertirse en el único laboratorio universitario especializado en tecnología de drones. Este martes, la consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla, Leticia García, visitaba este lugar, que ha calificado de un «espacio técnico y también humano», orientado a impulsar la innovación del emprendimiento y los proyectos de I+D+i.

El compromiso de la junta de Castilla y León ha supuesto un importante impulso a esta tecnología de drones con el fin de reforzar la industria regional, el empleo y los diferentes proyectos de investigación asociados a este ámbito. La consejera ha destacado la relevancia de la colaboración con la Universidad de Burgos, para «avanzar en sectores estratégicos».

En este sentido, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha agradecido el impulso dado por la administración regional. La aportación inicial de 218.000 euros «ha supuesto una bola de nieve» que ha crecido «con un medio millón adicional». Ha señalado que ya trabajan en proyectos europeos y en colaboración con el tejido económico y con administraciones de toda Castilla y León.

Noticias relacionadas

Aguas de Burgos moderniza la red de saneamiento con un nuevo levantamiento topográfico

Aguas de Burgos moderniza la red de saneamiento con un nuevo levantamiento topográfico

Urbanismo actuará en los solares de Serramagna y Procurador para ordenar el terreno

Urbanismo actuará en los solares de Serramagna y Procurador para ordenar el terreno

El Fórum Evolución contará con un nuevo centro cultural de 1.500 metros cuadrados

El Fórum Evolución contará con un nuevo centro cultural de 1.500 metros cuadrados

Transportes licita por 10,3 millones la conservación de 138 kilómetros de carreteras en Burgos durante tres años

Transportes licita por 10,3 millones la conservación de 138 kilómetros de carreteras en Burgos durante tres años

Toda esa aportación es fruto del «compromiso del gobierno regional», con la innovación, la investigación y la creación de prototipos. En la presentación de este nuevo espacio de creación universitaria, la consejera y el rector han precisado que este tipo de trabajo va a dar cobertura a ámbitos tan diferentes como «la defensa, la industria, la agricultura, la logística o la energía». García ha remarcado que la tecnología de drones «juega un papel clave esencial» en el desarrollo de estos ámbitos.

Ha incidido en que esta apuesta permitirá «reforzar la industria existente y favorecer la instalación de nuevas empresas» con alto valor añadido, además de diversificar el tejido productivo. La inversión, ha dicho, «va a permitir otros desarrollos» y retener talento tecnológico en Castilla y León.

Un dron testado por la OTAN

En este laboratorio también se opera con proyectos vinculados a la industria y en tecnologías duales civiles y militares. Entre ellos, destaca un modelo que «ya ha sido presentado en el seno de la OTAN», especialmente relevante para defensa y seguridad.

Se trata de unos prototipos que incorporan «hidrógeno verde para ganar autonomía», como ha destacado el rector José Miguel García. También se está avanzando en la mejora y perfeccionamiento de otros prototipos destinados a la detección temprana de incendios forestales, ha subrayado la consejera, destinados a reducir siniestros de quinta y sexta generación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol
  2. 2 Activan la alerta por nevadas en Burgos este martes
  3. 3 De cobrar casi 100.000 euros a regir por amor al arte: estos son los sueldos de los alcaldes de Burgos
  4. 4 Herido un menor en patinete tras chocar con un coche en Burgos
  5. 5 Herida en un atropello en Burgos
  6. 6 Detenido por tráfico de cocaína en la zona sur de Burgos
  7. 7 Detenido en Burgos por cazar de manera irregular en un coto compartido con Palencia
  8. 8 Arrestado por tráfico de drogas tras un intercambio en un parque de Burgos
  9. 9 Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Burgos
  10. 10 Detenido por robar 3.000 euros a un vecino de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La UBU se especializa en tecnología de drones para uso militar, industrial y logístico

La UBU se especializa en tecnología de drones para uso militar, industrial y logístico