La UBU se especializa en tecnología de drones para uso militar, industrial y logístico El laboratorio universitario de estos aparatos es único en España y la UBU puede presumir de ser la primera universidad española en capacitarse en esta tecnología

Julio César Rico Burgos Martes, 2 de diciembre 2025, 15:41 Comenta Compartir

La Universidad de Burgos ha conseguido un hito en su historia, como es convertirse en el único laboratorio universitario especializado en tecnología de drones. Este martes, la consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla, Leticia García, visitaba este lugar, que ha calificado de un «espacio técnico y también humano», orientado a impulsar la innovación del emprendimiento y los proyectos de I+D+i.

El compromiso de la junta de Castilla y León ha supuesto un importante impulso a esta tecnología de drones con el fin de reforzar la industria regional, el empleo y los diferentes proyectos de investigación asociados a este ámbito. La consejera ha destacado la relevancia de la colaboración con la Universidad de Burgos, para «avanzar en sectores estratégicos».

En este sentido, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha agradecido el impulso dado por la administración regional. La aportación inicial de 218.000 euros «ha supuesto una bola de nieve» que ha crecido «con un medio millón adicional». Ha señalado que ya trabajan en proyectos europeos y en colaboración con el tejido económico y con administraciones de toda Castilla y León.

Toda esa aportación es fruto del «compromiso del gobierno regional», con la innovación, la investigación y la creación de prototipos. En la presentación de este nuevo espacio de creación universitaria, la consejera y el rector han precisado que este tipo de trabajo va a dar cobertura a ámbitos tan diferentes como «la defensa, la industria, la agricultura, la logística o la energía». García ha remarcado que la tecnología de drones «juega un papel clave esencial» en el desarrollo de estos ámbitos.

Ha incidido en que esta apuesta permitirá «reforzar la industria existente y favorecer la instalación de nuevas empresas» con alto valor añadido, además de diversificar el tejido productivo. La inversión, ha dicho, «va a permitir otros desarrollos» y retener talento tecnológico en Castilla y León.

Un dron testado por la OTAN

En este laboratorio también se opera con proyectos vinculados a la industria y en tecnologías duales civiles y militares. Entre ellos, destaca un modelo que «ya ha sido presentado en el seno de la OTAN», especialmente relevante para defensa y seguridad.

Se trata de unos prototipos que incorporan «hidrógeno verde para ganar autonomía», como ha destacado el rector José Miguel García. También se está avanzando en la mejora y perfeccionamiento de otros prototipos destinados a la detección temprana de incendios forestales, ha subrayado la consejera, destinados a reducir siniestros de quinta y sexta generación.