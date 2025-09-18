BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Obras en el Castillo de Burgos. GIT

El Ayuntamiento recepcionará la obra del Castillo de Burgos el 29 de septiembre

Estaba previsto que esta actuación terminara a mediados de este mes, pero debido a la modificación del contrato para la mejora de algunos de los aspectos de la fortaleza, se ha decidido ampliar hasta final de mes

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:35

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha informado de que la Junta de Gobierno ha procedido a ampliar el plazo de entrega de la obra del Castillo hasta «el 29 de septiembre». Se debe a la «ampliación y modificación del contrato», realizado recientemente que ha retrasado también el ritmo de ejecución de los trabajos.

El Ejecutivo local también ha ampliado el plazo para la ejecución de la obra de urbanización del tramo cuatro del Bulevar, en su parte más cercana al barrio del Pilar. Ballesteros ha explicado que se amplía el plazo «a tres meses más», que ha sido lo solicitado por la empresa porque afecta a la «plantación de árboles y especies vegetales». Se aconseja que ésta se haga «entrado el otoño y se entiende que es el mejor momento para su plantación».

Y una de las obras en ejecución que tiene que estar terminado antes de final de año, sujeta a financiación por planes europeos, es la de los edificios de Policía Local y Bomberos de Burgos. En este sentido, la Junta de Gobierno ha procedido a la modificación del proyecto de la obra y la mejora. Un hecho que «no se condiciona la ejecución de esta obra», es decir, no se va a paralizar la obra porque se modifique el contrato. El incremento es del 4%, algo más de 200.000 euros.

En el área de Medio Ambiente y Sanidad se ha iniciado la imposición de penalidades ala UTE Parques y Jardines que había realizado la limpieza de una parcela que no era titularidad municipal. El equipo de gobierno ha entendido que se debería de iniciar la tramitación de un procedimiento de penalidades a esta mercantil por 239 euros que sería el coste del desbroce de esa parcela.

En la misma sesión se ha procedido a adjudicar a Eulen Servicios Sociosanitarios la prestación del servicio de la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Burgos, de 111.944,80 euros al año.

Te puede interesar

