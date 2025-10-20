Los escolares de Burgos contarán con una guía para el eclipse de 2026 También podrán conocer a través de fotografías históricas del Archivo Municipal el acontecimiento de agosto de 1905, que colocó a Burgos en la órbita internacional de la Astronomía

Julio César Rico Burgos Lunes, 20 de octubre 2025, 16:52 Comenta Compartir

Escolares de Burgos van a poder conocer en primera persona qué va a ocurrir el 12 de agosto de 2026 entre las 19.30 y las 21.00 horas. En ese momento la ciudad de Burgos se verá oscurecida por un eclipse total de sol, que va a afectar fundamentalmente al paralelo 42 y aledaños. Una ocasión única en la vida para ver un fenómeno astronómico de tal naturaleza.

La presidenta de la Gerencia de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha presentado este lunes junto con el profesor Joaquín García y con la directora del Archivo Municipal, Yolanda Rodríguez, una unidad didáctica para que los colegios de la ciudad y la provincia trabajen con ella «para conocer de cerca el eclipse que aconteció en el año 1905 y cómo va a ser el del año 2026».

Ballesteros ha explicado que este eclipse total son que vivirá a la ciudad de Burgos y toda su provincia «será un momento histórico» porque este territorio es la parte de España en la que mejor se verá el fenómeno astronómico. Una circunstancia, que ha resaltado la concejala, que coloca a Burgos en el centro mundial de astronomía, con muchas de las plazas hoteleras ya copadas en esa época del año.

Una de los lugares donde conocer qué pasó en 1905 es una de las fuentes documentales más importantes de la ciudad, como es el «Archivo Municipal, que cuenta con una cantidad de expedientes muy ilustrativos de lo que fue el eclipse». El material escolar estará alojado en una web específica que cuenta con «una aplicación interactiva» y en ella, los profesores de distintas asignaturas van planteando «el análisis de lo que puede ser un eclipse de sol desde un punto de vista científico e histórico», según García.

La idea que se pretende con estas fichas didácticas a disposición de todos los colegios, es «experimentar y reconocer qué analogías se pueden establecer entre el que se desarrollara en el 2026 y el que tuvo lugar en 1905» que tuvo a Burgos como epicentro europeo del avistamiento. El Archivo ha aportado 24 documentos, según ha explicado la directora del Archivo.

Las actividades, además de tener un aspecto lúdico, están vinculadas a la superación de un reto. Ese reto es flexible en función de si el alumno es de los cursos inferiores o de los cursos superiores. Terminará con la elaboración de un reportaje a partir de toda la información que han sacado de las distintas asignaturas implicadas. Esos reportajes posteriormente serán valorados y premiados.