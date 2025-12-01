La media de edad de personas interesadas en voluntariado se sitúa en 35,6 años en Burgos El 5 de diciembre se celebra el Día del Voluntariado con actividades enfocadas al ámbito deportivo de base

La media de edad de las personas que se interesan por el voluntariado en Burgos se sitúa en los 35,6 años de edad. Así lo ha indicado la responsable de la Oficina de Atención al Voluntariado del Ayuntamiento de Burgos, Esther Catalina. Esto indica que «la juventud se va sumando» al voluntariado.

En este sentido se ha notado también la presencia de «personas migrantes en las formaciones de voluntariado». En cuanto a los mayores de 60 años, se ha incorporado «un 8,5%» este año a la acción voluntaria; y el «62,19% cuenta con estudios universitarios, muchos de ellos relacionados con el ámbito social», ha destacado,

El perfil de las personas voluntarias lo marca una «mujer de entre 45 y 54 años» que desarrolla su actividad en el campo social, seguido del sociosanitario y el cultural. También se acorta la brecha de género, ya que un 55% son mujeres y un 45% hombres». Según datos de la Plataforma de Voluntariado de España, «un 10,1% por ciento de la población es voluntaria», lo que equivale a 4,2 millones de personas mayores de 14 años.

De esta manera, Burgos se suma al Día Internacional del Voluntariado, con una especial atención al «voluntariado deportivo». La presidenta de la Plataforma de Voluntarios de Burgos, Laura Pérez, ha recordado que este año se quiere recordar a las personas que prestan su labor «en los clubes deportivos». La responsable del voluntariado en Burgos entiende que el deporte de base es «un campo importante» de voluntariado y que los «valores que entran en juego son fundamentales». Esta conmemoración se celebra desde hace años el 5 de diciembre.

Exclusión social

En este sentido, Catalina ha recordado que el último informe 'Foessa' advierte que 14,8 % de la población en España está «en exclusión social». En Burgos, Castilla y León y España las cifras son similares. El documento atribuye esta situación «a la falta de vivienda, salud y empleo». A ello se suma que «la renta media de los hogares sigue siendo baja», lo que impide llegar a fin de mes incluso teniendo empleo.

Los principales ámbitos de intervención del personal voluntario son la población migrante, infancia y juventud, hasta el 20,7%, y el ámbito de la discapacidad, el 18,3%, además de áreas como exclusión, cultura o medio ambiente.

Como ha indicado la presidenta de la Plataforma, este año, coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, han centrado su programación en el ámbito deportivo bajo el lema 'Voluntariado, la mejor jugada', con actividades que incluyen encuentros deportivos solidarios, mesas redondas, cine y un acto central el 5 de diciembre en la Plaza de la Libertad.

Por su parte, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha recordado que el voluntariado es una «labor imprescindible». En este sentido, el edil ha subrayado que la ciudad «es solidaria». Desde el Consistorio se insiste en la importancia de esta actividad de las personas voluntarias. Ha subrayado que es «una de las expresiones de cohesión social» y que esta acción concreta «transforma los barrios». Ha calificado la actividad como «una fuerza silenciosa» que transforma el entorno y la convivencia.

