1,3 millones y dos años para que el inmueble de Protección Civil de Burgos sea una realidad tras meses de tramitación El edificio está integrado en pleno polígono residencial Río Vena y mejorará sensiblemente tras la inversión de 1,3 millones de euros en una obra que durará 18 meses tras la firma del contrato

Julio César Rico Burgos Sábado, 30 de agosto 2025, 13:53 Comenta Compartir

La reforma del edificio de Protección Civil ha sido una de las demandas más reiteradas por algunas formaciones políticas y desde la propia organización que presta servicio a la ciudad con personas voluntarias y que tiene que soportar un edificio en malas condiciones por un mantenimiento deficiente por parte del Ayuntamiento de Burgos.

Pero todo esto se va a solucionar porque entrado 2026 se realizarán las obras de mejora de un espacio en el que el Ayuntamiento de Burgos quiere invertir 1.324.923,29 euros. La Junta de Gobierno de esta semana aprobaba los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que han de servir al procedimiento para contratar ejecución de las obras de reforma y adaptación de instalaciones del local.

El proyecto

Según el proyecto, redactado por Barrio y Camino, en la planta baja, se va a realizar una ampliación de la zona de aparcamiento y se va a dotar de espacios de almacenamiento mayores. Además, se va a proyectar un despacho. Se adecuarán los aseos y la zona de lavandería. Se va a trasladar a la planta primera la mayor parte del programa, y se diferenciar en zonas, por un lado, la de la administración del personal permanente de protección civil, formada por despachos, sala de reunión, aseos, vestuarios, y un archivo.

Por otro lado, la zona que va destinada a los voluntarios con otro vestuario, zona de descanso, salas de formación con posibilidad de unión mediante tabique móvil, una sala de administración y otra de transmisiones. Además, se proyecta una plataforma de lavadora para unir mediante un itinerario accesible ambas plantas.

Un antiguo laboratorio municipal

El edificio que ocupa Protección Civil de Burgos se dedicó anteriormente a laboratorio municipal. Está integrado en el complejo residencial de Río Vena y a su alrededor, hay otros dos edificios similares, a los cuales Estados Unidos mediante una plataforma de acceso restringido. Debajo de ellos se encuentra el aparcamiento comunitario de las viviendas.

En la actualidad, como han denunciado en reiteradas ocasiones, desde esta organización, el edificio presenta numerosas deficiencias por las filtraciones de agua en la cubierta y al mal estado de las bajantes de saneamiento. También existen deficiencias en pavimentos y en los paramentos. En previsión de que se produzca un aumento del equipo de protección civil, las instalaciones no se ajustan a las nuevas necesidades.

Se va a cumplir un año desde que se incoó el expediente para la redacción del proyecto de reforma del edificio de protección civil, que finalmente recayó en Barrio y Camino arquitectos. En diciembre del año pasado se procedió la aprobación y supervisión del proyecto presentado para unas obras que van a durar 18 meses y van a ascender a 1,4 millones.