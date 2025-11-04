PP y Vox bloquean la propuesta del PSOE de crear una sociedad municipal de vivienda Los socialistas forzaron un pleno extraordinario para debatir acerca de este tema que para el principal partido de la oposición es una de las prioridades

Julio César Rico Burgos Martes, 4 de noviembre 2025, 15:59 Comenta Compartir

Los grupos municipales de PP y Vox han rechazado en el Pleno extraordinario que se ha celebrado este martes en Burgos, una propuesta del grupo socialista con la que pretendía que el Consistorio aprobará la creación de una sociedad municipal de vivienda dotada con presupuesto y personal suficiente para gestionar el patrimonio del suelo y un futuro parque público de viviendas.

El socialista Julio César Arnaiz explicó en la presentación de esta moción que este nuevo ente debería funcionar en coordinación con la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, con el fin de centralizar la planificación y gestión de los recursos municipales en materia de vivienda.

Además, debería de tener un estatuto propio para el patrimonio de suelo y la puesta en marcha de un observatorio municipal de la vivienda, encargado de recopilar y analizar datos sobre la demanda, los umbrales de renta, las viviendas vacías y los alquileres disponibles, entre otros indicadores.

Pero esta proposición no ha encontrado apoyos de los grupos de la derecha. Ni PP ni Vox estiman oportuno llevar a cabo esta proposición. Es más, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, invitó a Arnaiz como proponente de la moción a «pisar tierra». Le recordó que el actual equipo de Gobierno «está cumpliendo con un plan de vivienda que no es del PP» y reprochó al PSOE que durante su etapa en el Ayuntamiento solo fuera capaz de «aumentar el parque público en tres viviendas».

Manso subrayó que la intención del PP es cumplir el plan aprobado en el anterior mandato antes de redactar «uno propio del actual equipo de Gobierno».

Por parte del grupo municipal de Vox, su portavoz, Fernando Martínez Acitores le reclamó al PSOE «más explicaciones» y expresó su temor a que la creación de este nuevo ente «implique más gasto público», por lo que se decantó por votar en contra de la propuesta.

Inventario y gestión con fundaciones

Arnaiz señaló que el Ayuntamiento de Burgos debe contar con un inventario fiable de los bienes inmuebles adscritos al patrimonio del suelo, mientras que la empresa pública asumiría la promoción de nuevas viviendas y actuaría como motor para el desarrollo del suelo industrial.

El texto socialista también planteaba establecer un «marco de diálogo con entidades con capacidad de gestión para suscribir convenios de colaboración en la promoción y gestión de viviendas de alquiler a precio limitado», como las fundaciones de las antiguas cajas de ahorros y otras entidades sin ánimo de lucro..

Durante el debate, Arnaiz recordó que un Pleno municipal de 2023 aprobó por unanimidad el Plan Municipal de Vivienda 2023-2029, concebido como una herramienta para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda.