El Ayuntamiento de Burgos avanza en la accesibilidad de la plaza de los Castaños Urbanismo ha adjudicado la redacción del proyecto de este espacio y trabaja en una solución al tratamiento especial contra los resbalones en calles históricas

Julio César Rico Burgos Martes, 4 de noviembre 2025, 15:55 Comenta Compartir

El presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, avanzó tras la reunión de esta área que el Ayuntamiento sigue con los trabajos de mejora en la «reurbanización del Casco Alto» de la ciudad. En concreto, anunció que el Consistorio emprenderá obras de adecuación en la plaza de los Castaños y buscará una solución a los problemas «de resbaladicidad que afecta a varios tramos de calles inseguras durante episodios de lluvia y hielo».

Para este fin, la Gerencia ha adjudicado un contrato menor a Ajo Taller de Arquitectura por un importe de 6.468,22 euros, destinado a la redacción del proyecto de obra para crear un itinerario accesible en la plaza de los Castaños. Este espacio, situado en desnivel y comunicante entre la Llana de Afuera y la calle Fernán González, presenta dificultades para las personas con movilidad reducida.

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha realizado trabajos topográficos y estudios previos para definir la actuación. Manso explicó que en la plaza no se levantará el pavimento existente, sino que se prevé la superposición de una rampa de granito, ejecutada con materiales pétreos de alta calidad.

La estructura desembocará en la parte inferior de la calle Fernán González, incorporando barandillas. El únici pero son las pendientes que se contemplan en algunos tramos que van a superar el 5% para salvar la diferencia de cota. El presupuesto estimado de la obra asciende a 350.000 euros.

De forma paralela, el Ayuntamiento encargó mediante otro contrato menor la redacción del proyecto de accesibilidad a la parte alta de Eras de San Francisco, incluida dentro del plan de Urbanismo. La intervención plantea la instalación de una rampa que comunicó la calle Consulado con Eras de San Francisco, mejorando el tránsito peatonal y la integración urbana del entorno.

Asimismo, la Gerencia abordó la problemática del pavimento de piedra caliza con llantas metálicas en calles como Hospital de los Ciegos y San Esteban, que resultaban especialmente resbaladizas en invierno. Se trataba de 5.500 metros cuadrados de superficie que ya habían sido sometidos a tratamientos superficiales y abujardados en 2018, sin que el material permitiera nuevas intervenciones del mismo tipo.

Ante esa situación, el Ayuntamiento de Burgos recurrió a una empresa con la que ya había trabajado para ensayar un tratamiento superficial con productos especiales. La compañía preparó una prueba piloto, y en función de los resultados, el área técnica determinó posteriores actuaciones para extender la solución al resto de calles afectadas.

Otros acuerdos urbanísticos

Durante la sesión, la Gerencia informó también de varios acuerdos urbanísticos, entre ellos la devolución de avales a la Junta de Compensación del sector Plan Parcial El Parral y la incautación parcial de otro aval, por valor de 519.989,48 euros, para cubrir las obligaciones urbanísticas del Área de Transformación 'Coprasa', tras la desaparición de la empresa responsable.

Además, se ha aprobado el proyecto modificado de las obras en la calle Manuel Altolaguirre, redactado por MBG Ingeniería y Arquitectura, con un incremento del 36% del presupuesto, hasta los 163.008,14 euros. También se encargó la remodelación de las calles Merindad de Castilla la Vieja y Merindad de Montija a la misma firma por 87.564,42 euros, y la coordinación de seguridad y salud a EIC Estudio de Ingeniería Civil por 21.891,10 euros.

Temas

Urbanismo

Obras

Accesibilidad