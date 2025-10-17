PSOE y Vox reprueban al PP por su espantada de la comisión de investigación de las gastronetas El Grupo Municipal Popular no va a regresar porque estima que la investigación es «prospectiva, política y dependiente de la mayoría de la oposición»

Julio César Rico Burgos Viernes, 17 de octubre 2025, 20:41 Comenta Compartir

El PSOE y Vox, en el pleno del Ayuntamiento de Burgos, han reprobado a los concejales del PP que abandonaron la comisión de investigación sobre las gastronetas y a la que no va a regresar. Una comisión «necesaria» para la oposición porque buscaba averiguar lo ocurrido y el modo de proceder del equipo de Gobierno a la hora de conceder las ocupaciones de suelo para la instalación de gastronetas en fiestas locales. También se buscaba depurar responsabilidades acerca de la actuación de un trabajador eventual que pudo extralimitarse en sus funciones y que finalmente dimitió y abandono su puesto.

En la proposición del PSOE, apoyado por Vox, se recuerda que el pasado día 8 de noviembre, durante la cuarta sesión de la Comisión de Investigación acordada y ordenada por la mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Burgos, su presidenta, Yolanda Barriuso, «utilizó impropiamente el turno de interrogatorio de uno de los declarantes» para leer «un discurso preparado de antemano» sobre su disconformidad con los motivos y funcionamiento de propia citada comisión.

Nuevo enfrentamiento dialéctivo

Fue el último punto que se ha debatido en el Pleno de este viernes con un nuevo enfrentamiento dialéctico entre la oposición y el equipo de Gobierno. En este sentido, la portavoz del PP, Andrea Ballesteros, ha explicado que su grupo ha abandonado la comisión dado que se ha convertido en una comisión «parcial», que no es exhaustiva, sino «prospectiva», aplicando «el rodillo» que sacará sus conclusiones «sean ajustadas a derecho o no», de manera parcial.

En esta comisión, el PP había designado como representantes a los ediles Yolanda Barriuso, como presidenta de la comisión, Carolina Álvarez, Carlos Niño y Ángel Manzanedo. Desde el abandono del PP, se ha calificado la comisión como «un circo» que buscaba sembrar la «sospecha en la gestión del equipo de Gobierno», como han explicado en todas sus comparecencias

En el Pleno de este viernes Ballesteros ha aludido a que faltan «garantías, el planteamiento es inadecuado y con ausencia de imparcialidad y es interesada» para que PP no haga «su trabajo de hacer avanzar la ciudad». Sin embargo, el PSOE ha forzado al PP a que regrese porque «está incumpliendo» el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Otra reprobación

En el Pleno se ha aprobado también la reprobación a la ministra de Igualdad y ha exigido «su cese inmediato, como máxima responsable política de la gestión negligente» del sistema Cometa y de la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual. El Pleno ha reclamado también, con los votos de PP y Vox y el rechazo del PSOE, que se publiquen los datos relativos a los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa en la provincia de Burgos.

Mercado Norte

También Vox y el PP han dado el visto bueno a la proposición presentada por el Grupo Popular en la que se reclamaba que el Gobierno de España incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2026, «una partida de 2,4 millones» de euros para la construcción del nuevo Mercado Norte. De esta manera se cumpliría con la promesa realizada por la que fuera ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la promesa realizada hace cuatro años al entonces alcalde del PSOE, Daniel de la Rosa.

También ha salido adelante la propuesta del PSOE sobre la modificación del modo de gestionar los convenios con entidades sociales sin ánimo de lucro de forma que los mismos se puedan firmar y entrar en vigor una vez presentada por la entidad la justificación del año anterior; se ha aprobado sin el apoyo del PP y sólo con los votos de la oposición

También ha salido adelante la propuesta de modificación del Reglamento de las instalaciones deportivas municipales para realizar un anteproyecto para la creación de vestuarios familiares en las instalaciones deportivas con mayor afluencia de menores y familias, también sin el voto de los populares.