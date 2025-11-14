La reestructuración del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos tras la salida de De la Rosa Josué Temiño y Sonia Rodríguez, portavoz y viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos

BURGOSconecta Burgos Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:19 Comenta Compartir

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Josué Temiño Cantero, ha dado a conocer los cambios que se han producido en la formación tras la salida de Daniel de la Rosa.

De esta foma, Sonia Rodríguez Cobos pasará a ser la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos mientras que Temiño, además de portavoz del grupo socialista, entrará en las diferentes comisiones. Ahora será miembro de la comisión de Hacienda, Urbanismo y ProBurgos, además de Medio Ambiente. También será el representante socialista en el Consejo Social de la Ciudad de Burgos y en el Consejo de Administración de Cetabsa.