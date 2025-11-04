Daniel de la Rosa se despide del Ayuntamiento de Burgos con emoción y agradecido Todos han agradecido la labor realizada por el que fuera al alcalde, ahora en la oposición, en los 14 años en los que ha estado en el Consistorio con una gran vocación de servidor de lo público

Julio César Rico Burgos Martes, 4 de noviembre 2025, 16:06 Comenta Compartir

Quienes le conocen de cerca saben que Daniel de la Rosa es un hombre de lágrima fácil y que las emociones las lleva a flor de piel. En su despedida no iba a ser menos. Este martes ha celebrado su último pleno municipal como portavoz del Grupo Socialista y como edil en el Ayuntamiento de Burgos. Y como no podía ser de otra manera, lo ha hecho con lágrimas de los ojos. Con emoción y agradecimiento, se ha despedido de los 26 restantes corporativos entre halagos y abrazos.

Todos han dejado de lado la dureza política para mostrar su lado más humano. Desde la alcaldesa, Cristina Ayala, que le ha dedicado unas sentidas palabras, hasta el último de los ediles se ha querido despedir con un abrazo, un beso o un apretón de manos. Y es que Daniel de la Rosa es un servidor de lo público porque es un creyente de lo público; y con es ese convencimiento, ha tratado de dejar de lado intereses personales para centrarse en intentar hacer de su ciudad la mejor, ya sea desde su responsabilidad como alcalde o desde su responsabilidad en la oposición.

Y con un ramo de flores, ofrecido por el propio Ayuntamiento, para recordar la tarea y la dedicación de un hombre que, más allá de su credo político, ha sido un servidor vocacional por su ciudad. Su propio grupo le ha hecho también entrega de varios regalos. Entre ellos, la fotografía de su nombramiento como alcalde, un mes de junio de 2019.

Daniel de la Rosa se ha despedido de sus compañeros de grupo y de sus compañeros de oposición con agradecimiento. Todos han subrayado el compromiso sin fisuras del socialista, siendo alcalde o estando en la oposición. Y De la Rosa también agradecido a quien le dio la oportunidad de entrar en política municipal, como es el que fuera alcalde, Ángel Olivares.

El que ha sido hasta ahora portavoz del PSOE, ha recordado también a alcaldes populares con los que ha convivido, como Juan Carlos Aparicio, del que dijo que «fue un buen alcalde», y Javier Lacalle, con quien llegó «a muchísimos acuerdos» que permitieron la gobernabilidad de un equipo en minoría, como era el PP, y que a la postre le sirvió al PSOE para ganar las elecciones en el siguiente cuatrienio.

Con Cristina Ayala no ha tenido una fácil relación en estos dos años y medio de mandato de los populares, sin embargo, la alcaldesa le ha felicitado y le ha animado a seguir trabajando por la comunidad, en un gesto de respeto y lealtad. Por eso, De la Rosa le ha pedido a la alcaldesa, que «no renuncie a llegar a acuerdos» con su partido y con el nuevo portavoz Josué Temiño.

En su despedida, Daniel de la Rosa ha glosado los 14 años de «servicio a la ciudad», como explicaba el propio exalcalde en sus cuatro primeros años, desde las trincheras y otros cuatro como regidor de su ciudad, que es «el mayor honor» que ha tenido en su vida política.

También ha tenido gestos amables, con los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Burgos y con los diferentes altos funcionarios con los que ha compartido trabajo a lo largo de todo este tiempo.

A partir de ahora, Daniel de la Rosa, se va a dedicar en exclusiva a su tarea, como secretario de Organización, del PSOE de Castilla y León, de cara a unas elecciones regionales que llegarán a principios del año que viene