La única opción para la pasarela del Curpillos es que se haga cargo otra empresa El retraso de la Confederación Hidrográfica del Duero a la hora de conceder el permiso hace imposible que la empresa encargada de montar el entramado provisional en Burgos no tenga tiempo para hacerlo

No hay más opción para el Ayuntamiento de Burgos que «buscar otra empresa» que levante la pasarela provisional sobre el Arlanzón para el día del Curpillos. Así lo ha expresado el vicealcalde, Juan Manuel Manso. La empresa que se iba a encargar de realizar la pasarela «anunció» al Ayuntamiento de Burgos que no tenía más margen para hacer acopio de materiales y aludió a «otros compromisos». Y puso como límite la fecha del viernes.

Hasta entonces no se había pronunciado la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y cuando lo hizo ya era tarde. Ahora manso habla de que «la única opción es buscar otra empresa» que lo pueda hacer «con el proyecto que estaba»; pero también se cierne la duda sobre ello, ya que se desconoce por parte del Ayuntamiento de Burgos si ese mismo proyecto le vale o no a otra empresa.

Si fuera válido, la pasarela se haría, si no vale el proyecto, Manso anticipa que «es casi imposible». Alude que en todo este entramado «hay una cuestión que «es especial, que es que el permiso de la Confederación». En este caso, podría darse que si accede otra empresa a hacer el puente «su proyecto sea distinto» y la CHD tenga, de nuevo, que otorgar un nuevo permiso.

Manso ha recordado que el Ayuntamiento de Burgos no se puso manos a la obra para hacer una pasarela provisional hasta que «Patrimonio Nacional no dijo que no estaría terminada la obra de El Parral» para el Curpillos. En cualquier caso, el vicealcalde ha apuntado que la pasarela «hubiera estado en tiempo y forma» con una respuesta más ágil de la CHD.

Mejor sitio para celebrar el Curpillos

Para Manso, más allá de que haya o no pasarela, esta estructura no dejaría de ser un elemento para la comodidad de los usuarios. Considera que el lugar, la Quinta, para celebrar la jira del Curpillos es el más adecuado, tanto por su ubicación, como su accesibilidad, la comodidad del lugar y las salidas de urgencia en caso de cualquier eventual emergencia. Unas salidas que, «no se dan en El Parral» por su cerramiento.

Si finalmente no hay una pasarela, como todo parece ser, el puente peatonal que hay a la altura del Estadio de El Plantío quedará cerrado. Sus escasas dimensiones de anchura y la evacuación a las aceras, sobre todo de la avenida del Arlanzón, la dejan clausurada, como han indicado desde la Federación de Peñas y la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros.