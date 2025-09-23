BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Buscan a un joven desaparecido en Burgos
Vehículos históricos. BC

Los vehículos históricos tomarán Burgos para recaudar fondos contra el cáncer

El Ayuntamiento de Burgos y el Club Burgalés de Vehículos Históricos organizan el sábado 27 paseos por la ciudad para contribuir a la investigación sobre esta enfermedad

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:15

El Ayuntamiento de Burgos y el Club Burgalés de Vehículos Históricos organizan para el sábado 27 de septiembre, una exhibición y paseo de estos coches de época para recaudar fondos destinados a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Se trata de la V Salida de Coches Antiguos, desde el paseo Sierra de Atapuerca.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha subrayado en la presentación de la jornada que se trata de una cita que une a las tres entidades para el fomento de «la solidaridad», ya que la recaudación que se obtenga de estos paseos va a ir destinada a la AECC.

El Club Burgalés de Vehículos Históricos organiza este evento desde hace cinco años. Con esta exposición, propiedad de los miembros del club y el paseo de 26 vehículos por las calles de la ciudad, se ofrece la posibilidad de que las personas que lo deseen pueden incorporarse «como pasajeros aportando un donativo de 10 euros» que irá destinado a la AECC.

Los objetivos de este encuentro se centran en concienciar a la población burgalesa de la importancia de la lucha contra el cáncer, ha señalado el presidente de la AECC en Burgos, Eduardo González. Y «apoyar la investigación que la asociación realiza a través de la Fundación Científica que lleva el nombre de la asociación».

El paseo se va a realizar por Sierra de Atapuerca, Puente de San Pablo, calle Santander, avenida del Cid, pasaje de radio Popular, plaza de España, avenida Reyes Católicos, avenida Cantabria, calle Vitoria, Puente Gasset y paseo Sierra de Atapuerca.

El portavoz del Club Burgalés de Vehículos Históricos, Chema del Río, ha señalado que antes de los paseos, que se van a realizar a las 12.00 horas 13.00 y 14.00 horas, los vehículos van a quedar expuestos en el paseo, donde los burgaleses van a poder ver algunos de los modelos más llamativos.

Así se podrá ver «un Ford de 110 años, otro con 101 años y otro con 99 años», ha destacado Del Río. Vehículos desde 1915, hasta el año 1989 -un Patrol del Ejército-. También se verán un Chevrolet, un Porsche 911 o un Ford Mustang y otro vehículo sobre todo que van a llamar mucho la atención por sus dimensiones como el «Cadillac Devil o un Pontiac Bonnville», que son «realmente llamativos» estos coches americanos, más allá de los Seat 124, 124 Sport o el 133. La recaudación de este evento va en aumento cada año. Así en 2021 ascendió a 4.000 euros y los últimos años ha estado por encima de los 5.000.

González, por su parte, ha indicado que cualquier pequeño acto tiene «mucha importancia» así como la divulgación de todos los aspectos científicos relacionados con la enfermedad. Entre paseo y paseo, Verónica, Alonso, licenciada en Química y Laura Maeso, biotecnóloga e investigadora enseñará a todo el mundo la beneficiosa «acción antioxidante de los alimentos».

