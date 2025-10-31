Burgos celebra 10 años de donación de médula con jornadas de sensibilización La Asociación de Donantes de Médula Ósea mantiene su compromiso solidario y celebra unas jornadas los días 14 y 15 de noviembre con testimonios, expertos y familias en la sala Polisón del Teatro Principal

La Asociación de Donantes de Médula Ósea de Burgos celebrará los días 14 y 15 de noviembre unas jornadas informativas centradas en la «importancia de la donación y en la sensibilización social» hacia los entornos de los enfermos y sus familias. La presidenta de la entidad, Vanesa Pérez, ha destacado que el objetivo es mantener vivo «el compromiso ciudadano con la solidaridad y el apoyo» a quienes atraviesan enfermedades hematológicas.

El programa incluirá tres ponencias principales dedicadas a la alimentación y cuidados durante el tratamiento, el impacto emocional y psicológico en pacientes y familiares, y los testimonios de quienes han superado estas patologías. Las sesiones se desarrollarán en la sala Polisón del Teatro Principal de Burgos, entre las 9:30 y las 14:30 horas, según ha informado el concejal de Sanidad, Carlos Niño.

Este encuentro coincide con el décimo aniversario de la asociación, una década marcada por «la divulgación y la ayuda» constante. Pérez recordó que la organización nació de la necesidad de «ofrecer información clara» sobre la donación de médula, tras su propia experiencia personal con una enfermedad.

Desde entonces, la entidad ha trabajado en Burgos para acompañar a los pacientes y concienciar a la sociedad sobre la importancia de donar. Durante estos años, la asociación ha desarrollado un amplio programa de actividades, desde carreras populares hasta galas culturales y actos solidarios, con el fin de mantener la sensibilización y recaudar fondos.

Con las jornadas de noviembre, pretenden culminar este aniversario con un evento que combine la reflexión científica y el testimonio humano, poniendo así el broche final a una década de labor altruista.

Quién puede donar médula ósea

En cuanto a los requisitos para ser donante, Pérez ha recordado que pueden inscribirse personas sanas de entre 18 y 40 años, a través del Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea (Redmo). Actualmente, dicho registro cuenta con más de 505.500 donantes activos, un 27% más que en 2023, lo que refleja el creciente compromiso social con esta causa.

El proceso de donación puede realizarse «mediante aféresis», ha explicado Pérez, una técnica empleada en el 95% de los casos, que separa las células madre de la sangre mediante una centrifugadora; la segunda opción es mediante la «extracción directa de médula ósea» de la cadera del donante.

Ambas opciones permiten salvar vidas de pacientes con leucemias, linfomas y otras enfermedades oncohematológicas, reforzando la importancia de un gesto que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

