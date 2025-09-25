Burgos participa en programas de entrenamiento espacial Una empresa sueca ha elegido CEEI Burgos como base de operaciones para su programa de entrenamiento espacial

La ciudad de Burgos se ha convertido esta semana en el centro europeo de formación para astronautas comerciales gracias al 'Astronaut Discovery Course', una iniciativa internacional impulsada por PARSEC, empresa europea que cuenta con el apoyo de ESA BIC Sweden y desarrollada por expertos de diferentes nacionalidades vinculados a la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), el ejército y diversas instituciones científicas. La formación se lleva a cabo en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (CEEI Burgos).

Durante la rueda de prensa celebrada hoy en la sede del CEEI, José Antonio Tórtola López, Vicepresidente de Operaciones de PARSEC, y José Vicente Orden, Director de CEEI Burgos, han presentado los objetivos del curso, su desarrollo en Burgos y la proyección que ofrece para la ciudad en el contexto del creciente sector espacial comercial o New Space.

Profesionalización

El objetivo de PARSEC es claro: profesionalizar el acceso comercial al espacio mediante un modelo integral que permite descubrir talento, formarlo, certificarlo y, en el futuro, desplegarlo en misiones reales. Su enfoque parte de la necesidad de cubrir un vacío cada vez más evidente en el ecosistema New Space: la falta de profesionales civiles preparados para participar en misiones espaciales con criterios operativos, técnicos y de seguridad homologables a los de las agencias tradicionales.

El equipo de PARSEC, formado por profesionales con experiencia en NASA, ESA, medicina, defensa, academia y psicología de equipos, ha diseñado un programa que rompe con el paradigma del astronauta «todoterreno» y promueve la figura del mission specialist, un perfil altamente cualificado para desempeñar funciones específicas a bordo de estaciones espaciales comerciales, laboratorios en órbita o futuras misiones privadas.

«No buscamos competir con las agencias espaciales tradicionales, sino complementarlas, acelerar la formación de talento y hacer más eficiente el acceso al espacio desde el ámbito comercial», explicó Tórtola durante su intervención.

Formación intensiva en Burgos

El 'Astronaut Discovery Course' se desarrolla por primera vez en esta edición y consta de dos fases: una online previa y una presencial, que se lleva a cabo esta semana en Burgos y su entorno. El curso cubre áreas clave como principios de vuelo y astronáutica, gestión de riesgos, rendimiento humano, trabajo en equipo, psicología operativa y supervivencia en condiciones extremas.

Una de las actividades más destacadas del programa son las sesiones e vuelo acrobático, orientado a la adaptación del cuerpo humano a altas fuerzas G. Aunque inicialmente estaba previsto que se realizara en Burgos, la sesión tuvo lugar finalmente en el aeródromo de Robledillo de Mohernando (Guadalajara), donde los instructores Carlos Bravo y Encarnita Novillo, de la asociación A3H, impartieron el briefing técnico de vuelo a los participantes junto al avión Extra 200 del Real Aeroclub de España.

El resto del entrenamiento se mantiene en Burgos e incluye actividades como la simulación de aterrizaje forzoso con ejercicio de supervivencia nocturna en la Sierra de la Demanda, cerca de Pradoluengo; los talleres de dinámica de equipos y toma de decisiones bajo presión y simulación de actividad extravehicular (EVA) con toma y cultivo de muestras biológicas.

Este curso representa una puerta de entrada exigente a los módulos más avanzados del programa formativo de PARSEC para futuros astronautas comerciales, y se posiciona como un generador de talento para empresas y operadores del sector espacial europeo.

Burgos, base operativa

La elección de Burgos no ha sido casual. Según explicaron desde PARSEC, la ciudad ofrece condiciones logísticas óptimas, un entorno natural ideal para entrenamientos de supervivencia, y, sobre todo, el respaldo de una entidad como el CEEI Burgos, que ha sido clave para materializar este proyecto.

«Burgos ha demostrado estar a la altura de un programa internacional de esta envergadura. Desde CEEI Burgos seguiremos trabajando para que este tipo de iniciativas se repitan y refuercen el posicionamiento de nuestra ciudad en sectores de futuro como el espacio comercial», destacó José Vicente Orden.

El curso se prolongará hasta el 28 de septiembre, y sigue desarrollándose estos días en distintos puntos de la provincia, con la colaboración del CEEI Burgos como base operativa.

