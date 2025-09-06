Burgos teñirá de sangre su luna llena en el eclipse total de este domingo La última luna llena del verano trae consigo un fenómeno astronómico impresionante que los burgaleses van a poder disfrutar a partir de las 20.30 horas de este domingo cuando la luna, ya cubierta, va a llenar de misterio el cielo burgalés

Julio César Rico Burgos Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:18

Los burgaleses vamos a acostumbrarnos a mirar al cielo con más frecuencia. A la espera del gran eclipse de sol que va a vivir Burgos en 2026, la noche del 7 de septiembre, este domingo, toda la provincia va a poder disfrutar de uno de los acontecimientos más bellos de la naturaleza como es un eclipse total de luna. Y de una luna absolutamente plena, llena. Eso si la naturaleza y la meteorología lo permite.

La luna no va a permanecer oscura de manera completa. El satélite se va a teñir de un tono rojizo, porque la luz solar va a quedar desviada por la atmósfera de la tierra. El Instituto geográfico nacional define esta visión de la luna y el eclipse que lava a oscurecer como Luna de Sangre. El satélite alcanza ese color porque la atmósfera terrestre filtra todos los componentes de la luz blanca solar y la luz roja es la única que le llega.

Este domingo, la luna sale a las 20 35 y se pone a las 7.14. Pero el eclipse comenzará antes, a las 18:27. El máximo llegará a las 20:11 y para las 22.00 horas ya habrá terminado. Esto quiere decir que la luna ya saldrá eclipsada en el momento en que nuestros ojos puedan verla salir por el horizonte. Esto significa que en Burgos, la luna roja será visible a lo largo de 20 minutos hasta que recupere progresivamente su brillo cuando va ganando altura sobre el horizonte.

Este fenómeno de luna de sangre se produce en la luna llena más cercana al equinoccio de otoño, que tendrá lugar en torno al 22 de septiembre. Y es que en torno a esta fecha en la que los días y las noches se igualan en el tiempo, la humanidad, desde tiempos remotos, le ha tenido una especial devoción.

Con un eclipse, con una luna de sangre, se combina ciencia, belleza y esoterismo en una misma experiencia que los vecinos de Burgos van a poder vivir en la tarde noche de este domingo.

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, que bloquea a la luz del Sol que la ilumina.

A diferencia de la visión de un eclipse de sol, uno de luna, no requiere contar con equipos especiales, ni con Gafas de ningún tipo para observar este fenómeno astronómico. Siempre ayuda tener unos binoculares o un telescopio para poder ver con total precisión este acontecimiento.

La recomendación que hace el Instituto geográfico nacional, es que, quien quiera observarlo con total nitidez sea aparte a un lugar oscuro alejado de las luces brillantes, ya que ofrece mejor en torno de visualización.

La previsión del tiempo anuncian nubes y claros para este domingo en Burgos, a la espera de que a la hora que se produzca el eclipse, el cielo esté más despejado y pueda observarse con total nitidez.

