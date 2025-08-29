La cita del año para los creadores de videojuegos llega a Burgos Se desarrollan en el polideportivo universitario desde este pasado jueves hasta el domingo 31, con más de 200 participantes

Julio César Rico Burgos Viernes, 29 de agosto 2025

La Universidad de Burgos (UBU) ha organizado junto con Burgos Gaming Club y Abadía tecnología la 15 edición de la UBU Party, una de las citas más importantes del calendario del Gaming, en el ámbito nacional, que se celebra en el polideportivo universitario hasta el domingo 31. Participarán cerca de 200 personas, tanto de la organización como participantes y creadores de contenido que ofrecerán charlas divulgativas.

Según explicaba uno de los organizadores de Burgos Gaming club, David Arroyo, este viernes es un día dedicado a los participantes para que puedan montar los equipos. Será a partir de las jornadas del sábado y del domingo cuando haya muchísima más afluencia.

Arroyo ha indicado que ya han empezado con los torneos, las actividades, las ponencias de interés a cargo de creadores de contenido, como Miriam Petricor o Detrás del Telón, entre otras. Se trata de charlas tecnológicas que van «desde la inteligencia artificial hasta el desarrollo de videojuegos».

Por su parte, David Mayor, de Abadía Tecnología, ha destacado la importancia del evento, porque en esta cita se puede ver las «últimas creaciones en el entorno de los videojuegos, los creadores, los artistas y un entorno de tecnología». y charlas instructivas de primer orden

Al evento ha asistido el vicealcalde de Burgos, Juan Manuel, Manso, quien ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento de Burgos con este tipo de actividades que cree «es importante potenciar y relacionarlas con las titulaciones de la Universidad», que tienen importancia «capital para el desarrollo de la ciudad».

En este sentido ha aludido al «plan de talento que quiere implementar el Consistorio». Y ha subrayado que tiene «líneas que van muy acorde con lo que está haciendo la Universidad». Unas acciones que están en la misma sintonía y por lo tanto la celebración de este tipo de eventos lo que hace es «potenciar un medio, que a veces es desconocido» para la ciudadanía, ha indicado Manso.

En la presentación, el rector de la UBU, José Miguel García, ha subrayado que el sector de la tecnología aplicada a los videojuegos, es «crítico, estratégico, en continuo desarrollo y cambiante», lo que hace que sea necesario«capacitar a alumnos para lo que la sociedad va a demandar.

Ha recordado que la Universidad de Burgos tiene estudios vinculados como el desarrollo de videojuegos, como grado universitario y el centro Itaca; que es puntero para ese desarrollo que la sociedad va a demandar en los próximos años.

García ha precisado que la UBU está trabajando con el Ayuntamiento en este tipo de ámbitos para crear una ciudad en la ciudad, un ecosistema innovador, que parta de la tecnología, de la inteligencia artificial, y el 'gaming', que va mucho «más allá de los propios videojuegos» para crear un entorno de relación óptimo y relevante.