Detenido en Burgos por perseguir a una menor amenazándola con un cuchillo La joven regresaba a su casa y consiguió zafarse del hombre y avisar a sus padres. La autoridad judicial ha dictado medida cautelas de alejamiento contra el detenido, que vive cerca de la menor

Cuchillo con el que el hombre persiguió a la menor y amenazó a su madre.

BURGOSconecta Burgos Martes, 26 de agosto 2025, 13:46

Agentes de Policía Nacional, en colaboración con efectivos de Policía Local de Burgos, han detenido a un hombre, de entre 25 y 30 años, como presunto autor de un delito de amenazas, tras protagonizar un incidente el pasado viernes 22 de agosto. Los hechos ocurrieron en una calle situada en el distrito centro de la ciudad, en las inmediaciones del castillo.

Los hechos se produjeron sobre las 21:30 horas, cuando el Centro de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso de uno de los padres de una menor, lo que movilizó varias dotaciones policiales hasta el lugar. Según la denuncia interpuesta, el individuo, sin mediar palabra, habría seguido a la adolescente cuchillo en mano hasta el portal de su domicilio. La menor logró refugiarse en el interior del edificio y alertó de inmediato a sus padres, que se encontraban en casa.

La madre encuentra al agresor

Ambos progenitores bajaron a la calle y, según su posterior relato a la Policía Nacional de Burgos, fue la madre quien localizó al sospechoso en las inmediaciones. En ese momento, el individuo habría esgrimido el arma blanca contra ella mientras la increpaba con frases intimidatorias. La mujer logró huir y reunirse con su marido, mientras ambos alertaban nuevamente a la policía. El agresor se dio a la fuga instantes después.

Gracias a la descripción física y otras gestiones complementarias, los agentes lograron localizar y detener al presunto autor en su domicilio, situado muy cerca del lugar de los hechos. Durante la actuación policial se intervino el cuchillo que presuntamente habría utilizado en el incidente.

Tras el pertinente atestado policial, el detenido ha sido puesto a disposición judicial, decretando una medida cautelar de alejamiento respecto al domicilio de los denunciantes.