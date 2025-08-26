Desarticulado un grupo de ladrones que robó en Burgos 2.100 metros de cobre por valor de 7.000 euros Han sido identificados dos hombres y una mujer en la provincia de Álava y ahora pasarán a disposición judicial

BURGOSconecta Burgos Martes, 26 de agosto 2025, 12:44

La Guardia Civil ha identificado a tres personas en la provincia de Álava por el robo de cobre en la provincia de Burgos. Con esta acción, el Cuerpo asegura que se ha desmantelado a este grupo criminal.

No es el primer grupo dedicado al robo de cobre desarticulado en la provincia en este 2025, en mayo también cayó una banda que había sustraído más de 22 toneladas de este material.

En el marco de la operación «KOBREA-STONE», ha puesto a disposición judicial a tres personas, como presuntas autoras en distinto grado de participación de dos delitos de hurto de cable de cobre en el antiguo peaje de la autopista AP-1, situada a la altura del punto kilométrico 66'500.

En el primero de los hechos fueron sustraídos 1.832 metros de cable, valorados en 5.400 euros. Pocos días después, volvieron a actuar en la misma zona, apoderándose de otros 290 metros, valorados en 1.624 euros.

Similitudes en el método y las fechas

Consecuencia de ello, los agentes del Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos iniciaron de inmediato la investigación. Las similitudes en las fechas, el método empleado y la precisión en la ejecución señalaban hacia un mismo grupo responsable de ambas sustracciones.

El modus operandi seguía un patrón meticuloso: los autores seleccionaban tramos de tendido eléctrico en zonas de difícil vigilancia, actuaban de madrugada y empleaban herramientas especializadas para el corte y la extracción rápida del cobre, evitando así ser detectados.

La investigación se extendió durante semanas y reveló que los autores tenían su base en la provincia de Álava, desde donde se desplazaban para cometer los hurtos en la vecina Burgos y a la que regresaban una vez consumado el hecho delictivo.

Coordinación interprovincial

Esta movilidad, unida a su conocida experiencia en delitos contra el patrimonio, exigió un minucioso trabajo de coordinación interprovincial, que culminó con la identificación, localización y puesta a disposición judicial de dos varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 36 y 56 años, por su implicación en los hechos.

Con esta actuación se considera desarticulado el grupo delictivo, evitando así la continuidad de los robos en la zona y garantizando la seguridad de las instalaciones. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Miranda de Ebro.