Ensayarán la peatonalización de Santa Dorotea durante una semana La Semana Europea de la Movilidad se desarrolla en Burgos desde el día 16 hasta el 22 de septiembre y cuenta con más de 50 actividades, la mayor parte en el paseo Sierra de Atapuerca

Julio César Rico Burgos Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:56

En el marco de la Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento de Burgos planea probar la peatonalización de la calle Santa Dorotea. Así lo ha asegurado el presidente de la Gerencia de Urbanismo y responsable de Movilidad, Juan Manuel Manso, que señala que la acción servirá de «ensayo a una posible peatonalización definitiva».

La peatonalización de esta calle en el entorno de San Agustín es una de las acciones que se van a llevar a cabo dentro de la programación de la Semana Europea de Movilidad. Según explicado el concejal de Burgos, cuenta con «muchas firmas de los vecinos de esta calle» para pedir la peatonalización y la semana europea «es un buen motivo» para aplicar lo que ha pedido la calle «sin hacer obra, simplemente impidiendo el paso del tráfico normal».

Sí se va a mantener la entrada de vehículos a los garajes o los vehículos de urgencia. Manso entiende que la Semana de la Movilidad es «un buen campo de pruebas» para aplicar lo que ha pedido la Junta de Distrito y «sacar conclusiones».

La segunda calle que se va a peatonalizar, esta solo durante el tiempo en que se desarrolle la actividad, es la calle Cátedra, en el barrio de San Pedro de la Fuente, junto al colegio Fuentecillas. Según ha explicado la técnico municipal en Movilidad, Cristina Fernández, el 17 de septiembre se llevará a cabo una acción conocida como 'Street for Kids' que llevará a cabo el centro educativo.

Es una acción que ya se ha hecho en grandes ciudades como Madrid o Barcelona y en otras de tamaño mediano como Logroño. El objetivo es «pacificar el tráfico por delante del colegio al menos durante ese día».

Semana Europea

Estas acciones se enmarcan dentro de la Semana Europea de la Movilidad que este año lleva el lema 'Movilidad para todos' y que se van a desarrollar entre los días 16 y 22 de septiembre. Con este evento se busca promover «el uso de modos de transporte más sostenibles»; en particular, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

A lo largo de estos días se van a llevar a cabo más de 50 actividades relacionadas con la movilidad sostenible, con talleres, charlas, salidas en bicicleta o en patinete y jornadas de concienciación. Para este año, el lema elegido es «movilidad para todas las personas».

Con este objetivo se pretende poner el foco en la importancia que debe de otorgarle la ciudadanía a contar con un transporte «disponible, accesible, asequible, seguro y sostenible», con independencia de los ingresos, la ubicación, el género o las capacidades de cada persona. Así lo ha indicado Cristina Fernández.

Con la programación de estos días se quiere contribuir a la búsqueda de nuevas soluciones que permitan reducir los problemas derivados del transporte. A lo largo de esta semana se van a llevar a cabo actividades de todo tipo en el paseo Sierra de Atapuerca, excepto las mesas redondas, charlas y exposiciones, que tienen derivación a otros lugares cerrados de la ciudad.

Los talleres que se van a celebrar de manera diaria. Son: Diseña tu funda de sillín, Haz un mural sostenible, Juegos gigantes de mesa y el envío de mensajes a Mi Burgos Sostenible del futuro, ha precisado Fernández.

También se va a poder contemplar la exposición 'La energía del futuro está aquí. Hablemos del hidrógeno'. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 5 de octubre en la sala de exposiciones de Fundación Caja Rural, en avenida de La Paz, 2. También permanecerá abierta el domingo 21 de septiembre entre las 12:00 y las 14:00 horas.

Además, también será gratuito el servicio Bicibur esta semana y los autobuses urbanos el día 22 de septiembre, Día Mundial sin Coche. A lo largo de esta semana se van a desarrollar diferentes talleres y rutas andando o en bicicleta, se podrá probar una bicicleta de hidrógeno, talleres saludables, acciones de calle y uso de patinetes.

En esta semana dedicada a la movilidad sostenible, colaboran con el Ayuntamiento de Burgos, una quincena de asociaciones y de empresas. El presupuesto que se va a destinar a esta acción es de 30.000 euros.

