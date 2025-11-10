BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la reunión mantenida en la Universidad de Burgos

Mañueco garantiza la financiación de Medicina en Burgos más allá de que haya presupuesto en la Junta

El rector de la UBU, José Miguel García, ha explicado que se aprobará con la inclusión de las «mejoras necesarias», como ha ocurrido en otros grados implantados previamente

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:39

Comenta

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha garantizado el «compromiso con los recursos económicos» que sean necesarios para que la Universidad de Burgos (UBU) implante los estudios de Medicina en el curso 2026-27. Así lo ha expresado este lunes en Burgos el presidente regional tras mantener una reunión con representantes de la UBU, con la alcaldesa, Cristina Ayala; el presidente de la Diputación, Borja Suárez; y de la comunidad autónoma.

Como ha expresado el propio presidente, esta reunión confirma el «compromiso adquirido» hace un año, durante la apertura del curso regional en la Universidad de Burgos. Mañueco aseguró entonces que Burgos y León contarían con facultades de Medicina para completar su oferta educativa.

Además, ha recordado que el proceso «va a ser exigente para que las cuotas de excelencia sean altas» y que, por ello, se planificará y coordinará con seriedad. La Universidad de Burgos tendrá 72 plazas de nuevo ingreso cada año.

El plan elaborado por la UBU ya se encuentra en la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), que debe emitir en diciembre un informe sobre la memoria de verificación del grado.

Noticias relacionadas

El grado de Medicina en Burgos avanza un paso más

El grado de Medicina en Burgos avanza un paso más

El nuevo grado de Medicina de la UBU abre la puerta a docentes de una universidad de México

El nuevo grado de Medicina de la UBU abre la puerta a docentes de una universidad de México

El hospital de Aranda avanza con una inversión de 120 millones para convertir a Burgos en referente sanitario

El hospital de Aranda avanza con una inversión de 120 millones para convertir a Burgos en referente sanitario

3.500 personas denuncian en Burgos la privatización encubierta de la Sanidad por parte de la Junta

3.500 personas denuncian en Burgos la privatización encubierta de la Sanidad por parte de la Junta

En este sentido, el rector de la UBU, José Miguel García, ha explicado que se aprobará con la inclusión de las «mejoras necesarias», como ha ocurrido en otros grados implantados previamente.

Mañueco ha apuntado que el Ejecutivo autonómico «seguirá acompañando a la Universidad de Burgos» en el proceso de dotarse de los «docentes y las infraestructuras necesarias» para impartir la titulación, y facilitará que los estudiantes puedan realizar sus prácticas formativas en los centros asistenciales de Sacyl.

El presidente ha destacado la buena salud universitaria de Castilla y León y ha presumido de la labor de su Ejecutivo, que ha «bajado tasas y subido las becas», incrementando un 27 por ciento la «financiación de las universidades que reciben más de 100 millones de euros al año», para situar a la comunidad entre las mejores en atracción «en grados y másteres».

Alfonso Fernández Mañueco ha ensalzado el «dinamismo y la proyección» de la Universidad de Burgos, y por ello, la implantación del Grado de Medicina «es un ejemplo de la apuesta del Ejecutivo» autonómico por un sistema universitario público «más fuerte, atractivo y con una oferta educativa amplia y de calidad». Con ello, Castilla y León se consolida entre las «tres comunidades autónomas con mayor capacidad de atracción de estudiantes universitarios» y ha crecido hasta los «110.000 alumnos».

También ha recordado el compromiso de la Junta con la investigación universitaria y biosanitaria, poniendo como ejemplo la creación del Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en el centro de Burgos por la presencia de Bomberos, Policía y una ambulancia
  2. 2 3.500 personas denuncian en Burgos la privatización encubierta de la Sanidad por parte de la Junta
  3. 3 Proyectan dos parques eólicos para acompañar a otros dos fotovoltaicos en una comarca de Burgos
  4. 4 La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos
  5. 5 Detenido un hombre en Burgos por acosar a la plantilla de una clínica dental: «Te llegará la hora»
  6. 6 Amplían las partidas para contratar dos nuevas sendas ciclistas en Burgos
  7. 7 Herido un ciclista de 71 años tras chocar contra un turismo en Burgos
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 9 de noviembre
  9. 9 Perros, gatos y especies exóticas: cómo Burgos cuida y rescata a los animales perdidos
  10. 10 Ver la vida de color azul: una pasión que atraviesa generaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Mañueco garantiza la financiación de Medicina en Burgos más allá de que haya presupuesto en la Junta

Mañueco garantiza la financiación de Medicina en Burgos más allá de que haya presupuesto en la Junta