Mañueco garantiza la financiación de Medicina en Burgos más allá de que haya presupuesto en la Junta

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha garantizado el «compromiso con los recursos económicos» que sean necesarios para que la Universidad de Burgos (UBU) implante los estudios de Medicina en el curso 2026-27. Así lo ha expresado este lunes en Burgos el presidente regional tras mantener una reunión con representantes de la UBU, con la alcaldesa, Cristina Ayala; el presidente de la Diputación, Borja Suárez; y de la comunidad autónoma.

Como ha expresado el propio presidente, esta reunión confirma el «compromiso adquirido» hace un año, durante la apertura del curso regional en la Universidad de Burgos. Mañueco aseguró entonces que Burgos y León contarían con facultades de Medicina para completar su oferta educativa.

Además, ha recordado que el proceso «va a ser exigente para que las cuotas de excelencia sean altas» y que, por ello, se planificará y coordinará con seriedad. La Universidad de Burgos tendrá 72 plazas de nuevo ingreso cada año.

El plan elaborado por la UBU ya se encuentra en la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), que debe emitir en diciembre un informe sobre la memoria de verificación del grado.

En este sentido, el rector de la UBU, José Miguel García, ha explicado que se aprobará con la inclusión de las «mejoras necesarias», como ha ocurrido en otros grados implantados previamente.

Mañueco ha apuntado que el Ejecutivo autonómico «seguirá acompañando a la Universidad de Burgos» en el proceso de dotarse de los «docentes y las infraestructuras necesarias» para impartir la titulación, y facilitará que los estudiantes puedan realizar sus prácticas formativas en los centros asistenciales de Sacyl.

El presidente ha destacado la buena salud universitaria de Castilla y León y ha presumido de la labor de su Ejecutivo, que ha «bajado tasas y subido las becas», incrementando un 27 por ciento la «financiación de las universidades que reciben más de 100 millones de euros al año», para situar a la comunidad entre las mejores en atracción «en grados y másteres».

Alfonso Fernández Mañueco ha ensalzado el «dinamismo y la proyección» de la Universidad de Burgos, y por ello, la implantación del Grado de Medicina «es un ejemplo de la apuesta del Ejecutivo» autonómico por un sistema universitario público «más fuerte, atractivo y con una oferta educativa amplia y de calidad». Con ello, Castilla y León se consolida entre las «tres comunidades autónomas con mayor capacidad de atracción de estudiantes universitarios» y ha crecido hasta los «110.000 alumnos».

También ha recordado el compromiso de la Junta con la investigación universitaria y biosanitaria, poniendo como ejemplo la creación del Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos.