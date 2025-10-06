Una muestra de 44 obras de Picasso convertirá a Burgos en capital mundial de la pintura El Ayuntamiento de Burgos aporta 137.000 euros y la Fundación Consulado del Mar extenderá la colaboración a Diputación, Junta y entidades privadas

Julio César Rico Burgos Lunes, 6 de octubre 2025, 15:52

Burgos se va a convertir entre los días 2 de marzo y 29 de junio en el epicentro mundial de la pintura, con la exposición que la Fundación Consulado del Mar va a colgar en las paredes de la sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos. Un total de 44 obras de Picasso, algunas de ellas de la colección de Bernard Picasso y otras de colecciones particulares y de museos, formarán parte de la muestra.

Así lo ha expresado el presidente de la Fundación Consulado del Mar, Antonio Miguel Méndez Pozo; y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, han firmado este lunes el convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento colaborará con 137.000 euros para la exposición.

Este mismo convenio la Fundación lo firmará con la Diputación y con la Junta de Castilla y León. A estas colaboraciones se unirá también la iniciativa privada. Y dado que hay dinero de los contribuyentes de por medio, Méndez ha anunciado que se constituirá, una comisión de transparencia para velar por los intereses públicos.

Carrera por la capitalidad de la Cultura

Por su parte, Cristina Ayala ha subrayado la importancia que tienen en este tipo de exposiciones porque «al final tiene un reflejo en la carrera de Burgos a ser la capital cultural 2031 y mostrar a Europa que Burgos realiza exposiciones de esta calidad», ha apuntado la regidora.

Las dos últimas exposiciones que ha realizado la Fundación en la misma sala Valentín Palencia de la Catedral han sido 'Legatus Fidei', sobre el 950 aniversario del traslado de la Sede Episcopal de Oca a Burgos, una muestra que aún sigue expuesta; y la clausurada en marzo de este año 2025 dedicada a Joaquín Sorolla y a la Valencia de 1900, que lleva por título 'Pintar sin miedo'.

A estas dos exposiciones, el Ayuntamiento de Burgos también ha contribuido con otros 137.000 euros. Tanto Méndez como Ayala han subrayado la importancia que ha tenido esta contribución del consistorio burgalés que aprobó por unanimidad la concesión de estas ayudas en un pleno del año pasado.

Fundación Consulado del Mar

La Fundación Consulado del Mar de Burgos se constituyó en el año 2024 para dar continuidad a los proyectos culturales que se iniciaron durante los actos organizados con motivo de la celebración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos. Es una entidad sin ánimo de lucro para transmitir a la sociedad puntos de referencia en los campos de la cultura y de las ciencias sociales.

Además de estas muestras, la Fundación quiere exponer en el Parlamento Europeo, con «la presencia del primer europeo aparecido en Atapuerca». Méndez ha indicado que se trata de una exposición «de muchísimo peso». La idea es centrarlo en la presencia de ese primer europeo, cerrar una fecha y determinar qué bienes se trasladan a esta muestra que tendrá repercusión europea.