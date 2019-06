Las peñas acamparán en El Parral con 6.000 kilos de morro y 5.000 de chorizo y morcilla

Preparados, listos... Parral. La fecha señalada en rojo en el calendario ya ha llegado y, en vísperas de los Sampedros, los burgaleses celebrarán mañana la Festividad del Curpillos con su tradicional banquete en El Parral. Las 36 peñas burgalesas tienen perfectamente organizada la cita, clave para recaudar fondos para las Fiestas Mayores, y solo queda que el tiempo acompañe, sin excesivo calor ni lluvias a destiempo.

Una vez distribuidas las peñas a lo largo y ancho de El Parral, con la nueva organización derivada de la (necesaria) tala de árboles, se han compenzado a instalar las carpas. También están ubicadas las escaleras de acceso, los contenedores de basura y, para el último momento, se dejarán los aseos, siguiendo la tónica de los últimos años, que busca celebrar un Parral limpio y saludable, con la colaboración de todos.

Las peñas llevarán 6.000 kilos de morro, 5.000 de chorizo y morcilla y unas 3.000 tortillas, aproximadamente. También se ofrecerán sardinas, pinchos morunos, costillas, brochetas de gambas, champiñones o paella. Para beber, además del agua, que es muy demanda, y los refrescos, habrá vino y cerveza, así como 2.500 barriles, ha explicado Miguel Santamaría, presidente de la Federación de Fajas, Blusas y Corpillos.

La fiesta contará con djs y actividades infantiles, pues se ha demostrado que la programación complementaria a la oferta gastronómica de las peñas es todo un éxito. Eso sí, la música se dará por concluida a las 21:30, a fin de cerrar El Parral a las diez de la noche y evitar que la fiesta continúe hasta la madrugada, pues no todo el mundo gestiona bien el alcohol, matiza Santamaría.

La previsión meteorológica anuncia algunas lluvias para el viernes, aunque solo hasta media mañana; luego habrá nubes sin lluvias y las máximas no superarán los 18 grados. Santamaría afirma que no es una mala previsión. Si hace mucho calor, se bebe más que se come, y si no hace demasiado, al revés. Lo bueno sería que cayese algo de lluvia este jueves y, así, aplacar las pelusas, uno de los incordios de la fiesta.

El Curpillos

Miguel Santamaría está convencido de que será un nuevo éxito, con la gente ya esperando con ilusión los Sampedros. Eso sí, antes de acudir a El Parral toca pasarse por el Monasterio de las Huelgas Reales y participar de la Festividad del Curpillos, en la que la nueva corporación municipal se estrenará en acto oficial, con el alcalde Daniel de la Rosa a la cabeza, que ha afirmado que participará en la procesión.

El Curpillos o Corpus Chico, única en España, conmemora la victoria de los cristianos sobre las tropas musulmanas en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Tras la santa misa en Las Huelgas, y en presencia de autoridades civiles, religiosas y militares, se procede a la procesión con el Santo Sacramento bajo palio y el Pedón de las Navas de Tolosa (una réplica) como elementos protagonistas.

La misa arrancará a las 11:00 y, a continuación, sobre mediodía saldrá la procesión, con bailes tradicionales, danzantes y gigantillos. A las 13:00 se produce la recepción a la madre abadesa de Las Huelgas y, finalizada la procesión, la comitiva se traslada a El Parral, a seguir disfrutando de la parte más popular de las festividad.