El pueblo gitano celebra sus 600 años en Burgos con la mirada en la vivienda y la inclusión social Se ha celebrado en la capital este aniversario para recordar las aportaciones culturales históricas y lingüísticas del pueblo gitano en la sociedad española desde 1425

El pueblo gitano está de celebración en este año 2025. Se conmemoran los 600 años de la llegada a España, que precisamente tuvo en Castilla, por ser el territorio germen de la futura nación, el epicentro de la llegada de este pueblo. A lo largo de estos 600 años de vida y de comunidad, el pueblo gitano ha aportado historia, cultura y lengua. Sin embargo, sigue existiendo una deuda histórica con estos moradores.

En numerosas ocasiones, el ordenamiento jurídico español ha «vilipendiado a esta etnia a lo largo de la historia», siempre en persistente desigualdad hasta con intentos de exterminio a lo largo del tiempo. El Consejo de Ministros, en enero, llevó a cabo una declaración en la que se valoraba la presencia del pueblo gitano en España desde el siglo XV. Y se valoraba todas sus aportaciones históricas a la cultura.

Precisamente la llegada y presencia del pueblo gitano a Castilla se personifica en Burgos y por eso, el Secretariado General Gitano y la Junta de Castilla y León han querido recordar esta llegada y esta presencia con un acto institucional que ha tenido lugar en el monasterio de San Juan.

A este acto realizado en Burgos, ha asistido la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. La mandataria ha valorado el trabajo que la Junta de Castilla y León realiza desde hace años para la «integración» de personas en cooperación con Fundación Secretariado General Gitano. Blanco ha reconocido «la huella cultural, social y lingüística» de este colectivo.

Por su parte, la adjunta a la dirección del Secretariado General Gitano en Castilla y León, Celia, Gabarri, se ha referido a la «historia compartida de los gitanos y las gitanas en España, pero sobre todo en Castilla y León» y ha agradecido el acompañamiento que ha venido de la mano de las administraciones con políticas de inclusión. A ello se une también el trabajo de todas las organizaciones, administraciones, el sistema educativo y social para conseguir que el colectivo construya su propia historia y se conozca como tal.

Tanto Gabarri, como Isabel Blanco, han incidido en la importancia de la vivienda para este colectivo. Aunque va unido a la inclusión, y el colectivo gitano, cada vez está más integrado en la sociedad, sigue existiendo un problema asociado a la pobreza y a la vivienda que desde las administraciones se busca solución. Por eso, Blanco ha estado al Gobierno central a que establezca las medidas necesarias para facilitar el acceso a la vivienda a estos colectivos.