De Sodetti a Adisseo, 50 años de buena vecindad y fecundo arraigo en Burgos Este jueves se ha celebrado en la fábrica el medio siglo que ha pasado desde su apertura en 1975, con la presencia de los representantes internacionales de la multinacional y de las autoridades regionales y locales

Jueves, 18 de septiembre 2025

Han pasado 50 años desde que Sodetti arraigara en Burgos, en el polígono de Villalonquejar. Una empresa popular, conocida por todos los burgaleses que llegó a la ciudad en el momento de expansión industrial de los años 70.

Cinco décadas después, esta empresa puede presumir, no solo de estar totalmente arraigada e identificada con los valores, burgalés, sino de suponer uno de los activos e económicos más importantes de la provincia. El CEO de la empresa burgalesa, Gerardo Juez, lo ha destacado de manera breve en el inicio de este aniversario.

Tras nacer con el nombre de Sodetti, en 1990 fue adquirida por la química francesa Rhône-Poulenc Y desde 2004 pertenece al grupo Blue Star. Esta industria burgalesa está inmersa en un aumento de la capacidad de su producto estrella, la metionina; y en el primer trimestre 2026, van a iniciar una nueva línea de productos.

Una cita en la que ha coincidido todo el empresariado burgalés, incluidos los candidatos a presidir la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos. Así como el actual presidente, Miguel Angel Benavente, que a partir de mañana dejará de serlo, tras cumplir 14 años en el cargo.

Gerardo Juez ha asegurado que la salud de la planta burgalesa es excelente, dado que va a crecer con otros 20 trabajadores. Para Juez era un día muy especial, no solamente por el aniversario, sino por estar acompañado por el CEO de la compañía, Hao Zhigang,

En este aniversario ha participado la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia, Isabel Blanco. La mandataria regional ha asegurado que Castilla y León quiere «apostar por la industria 4.0» y avanzar en modernización y adaptación a las nuevas tecnologías.

Blanco ha identificado a Adisseo como una de las más importantes empresas de la comunidad y es un ejemplo de crecimiento industrial. Cuenta con 175 trabajadores, que se van a haber incrementado «en otros 20 para seguir creciendo». En este sentido, Blanco ha subrayado que «el índice de crecimiento industrial en Castilla y León es un 2,4%» muy superior al de la media de España, que está situado en el 0,6.

Estas particularidades son esenciales para que «multinacionales como puede ser Adisseo apuesten por Castilla y León». Así, Blanco ha subrayado como los datos económicos reflejan que la Comunidad es la segunda exportadora de España y el crecimiento acumulado del PIB «es de un 4,5%», y eso es debido a la apuesta que también ofrece la Junta de Castilla y León, en este caso «por las industrias y por atraer talento».