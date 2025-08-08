El Burgos CF, a por el último test de pretemporada El cuadro blanquinegro recibe este sábado al Real Valladolid en El Plantío para cerrar la pretemporada

Un derbi frente a un rival de nivel para la última prueba antes de que la Hypermotion levante el telón. El Burgos CF recibirá este sábado en El Plantío al Real Valladolid en el que será cuarto y último partido de pretemporada para los hombres de Luis Miguel Ramis, que el próximo fin de semana arrancarán la liga frente a la Cultural Leonesa.

El cuadro blanquinegro afronta el duelo con muchas pruebas aún por hacer, pero con la confianza de haber armado el proyecto con tiempo. De hecho, a tres semanas vista del cierre del mercado, el primer equipo sólo está pendiente de la llegada de un portero que acompañe a Ander Cantero y de, posiblemente, un nueve. Eso en el caso de que no haya salidas, algo que no se descarta en absoluto.

La continuidad de buena parte del bloque de la temporada pasada, incluido el cuerpo técnico, y la llegada de seis refuerzos en las últimas semanas ha permitido que Ramis trabaje con una buena base, lo que de momento se está traduciendo en una pretemporada sólida.

No en vano, el Burgos CF se mantiene por el momento invicto e imbatido después de sumar dos victorias y un empate y no haber encajado ni un solo gol en los tres compromisos disputados hasta ahora.

Enfrente estará un rival llamado a estar en la zona alta de la clasificación esta temporada. El Real Valladolid, recién descendido de Primera División, está intentando montar un proyecto ganador para regresar a la élite por la vía rápida y a buen seguro intentará llevarse la victoria en El Plantío tras recibir un severo correctivo en el último amistoso frente al Bristol City.

Además, y más allá de la rivalidad competitiva, un Burgos CF - Real Valladolid trasciende del ámbito meramente deportivo, aunque sea un amistoso.

En principio, Ramis contará con la práctica totalidad de los jugadores que están llevando a cabo la pretemporada, incluidos varios jugadores del filial, que a buen seguro tendrán minutos. El único que en principio no se vestirá de corto será Víctor Mollejo. El manchego, último fichaje del club en este mercado, aún está afrontando la última etapa de recuperación de una lesión y seguramente no fuerce. También es posible que alguno de los habituales descanse para no correr riesgos innecesarios dada la carga de trabajo de pretemporada.

Sí que podría debutar Sergio González, otro de los recién llegados, que todavía no ha podido pisar el verde de El Plantío y a buen seguro contará con minutos.

El choque se disputará a partir de las 12 del mediodía.

