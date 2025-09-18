Jesús Ruiz y Aitor Buñuel apuestan por ser ambiciosos Los últimos fichajes del Burgos CF confían en el potencial del equipo, aunque insisten en «ir partido a partido»

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:50 Comenta Compartir

Jesús Ruiz y Aitor Buñuel, últimas incorporaciones del Burgos CF de cara a la temporada 2025/2026, llegan a orillas del Arlanzón con hambre de «hacer cosas bonitas». Y es que, tal y como han señalado ambos durante su presentación oficial, el cuadro blanquinegro tiene equipo suficiente como para ser «ambicioso».

«A nivel colectivo es un proyecto consolidado en la categoría» y «tenemos que tener la ambición de pelear por cosas bonitas», ha asegurado Buñuel, quien, eso sí, ha advertido que la «competición es larga y hay que ir día a día».

Similares impresiones ha trasladado Jesús Ruiz, quien ha afirmado que hay «muy buen equipo», tanto en lo profesional como en lo personal. A este respecto, conocer ya a varios jugadores de la actual plantilla es un apoyo.

De hecho, ambos llegan procedentes del Racing de Ferrol, donde también coincidieron con Brais. En etapas anteriores, Buñuel también compartió vestuario con otros integrantes de la actual plantilla del Burgos CF, así como con Ramis.

Las semejanzas no acaban aquí. En ambos casos, su fichaje se ha hecho esperar. Jesús Ruiz firmó por el cuadro blanquinegro el último día de mercado, mientras que Buñuel lo hizo ya fuera de mercado después del traspaso de Arroyo. Esa circunstancia, han reconocido ambos, genera nervios. «Son situaciones un poco más tensas» que obligan a mantener la calma y seguir entrenando en solitario para alcanzar cuanto antes el nivel competitivo en el destino final.

Y en eso están ambos, trabajando para estar cuanto antes a total disposición del cuerpo técnico y ponérselo difícil a Ramis para elegir. A este respecto, ambos tendrán que pelear, y mucho, por la titularidad con Ander Cantero y Lizancos, respectivamente. Una situación que, a su juicio, no es negativa, sino todo lo contrario. «La competencia siempre es buena», han asegurado ambos.

Con todo, Michu ha querido agradecer a ambos el «compromiso» y las «ganas» con las que llegan ambos.