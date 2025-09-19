La Liga eleva el límite salarial del Burgos CF hasta los 8,5 millones Supone un incremento de algo más de medio millón respecto a la anterior actualización, pero sigue estando en la parte media baja de la categoría

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:49

El Burgos CF contará con un límite salarial de poco más de 8,5 millones de euros hasta el próximo mes de enero. Así lo ha confirmado La Liga, que ha anunciado hoy los límites salariales de todos los clubes de Primera y Segunda División.

En el caso de la entidad blanquinegra, se trata de alrededor de 600.000 euros más que los contemplados tanto al inicio de la pasada campaña como tras el cierre del mercado de invierno. El crecimiento anual es, pues, del 7,6% aproximadamente.

Sin embargo, y a pesar de ese incremento, el Burgos CF continúa estando en la parte media baja de la clasificación en este sentido. En concreto, se trata del octavo límite salarial más bajo de la Liga Hypermotion. Eso sin contar con la Real Sociedad B, claro, cuyo límite está condicionado al de su primer equipo.

Además, cabe destacar que algunos clubes teóricamente más poderosos en el aspecto económico, como puede ser el Almería o el Cádiz, tienen un límite salarial más bajo que el del Burgos CF.

También cabe destacar el aumento, en este caso muy significativo, protagonizado por el Mirandés, que ha pasado de contar con un límite de 4,3 millones de euros la pasada temporada a tener cerca de 7,9 millones.

En todo caso, el límite salarial impuesto por La Liga al Burgos CF, condicionado por multitud de variables, como abonados, ingresos televisivos o patrocinios, se ajusta más o menos al aventurado en los últimos meses por Michu. Eso sí, en principio, el límite salarial planteado por La Liga este mes de septiembre no ha tenido en cuenta la venta de Anderson Arroyo, por la que el Burgos ha conseguido un significativo ingreso económico.

Además, el propio Michu ha asegurado en varias ocasiones que el club se ha reservado una parte de su capacidad de gasto para poder afrontar con ciertas posibilidades el mercado de invierno si fuera necesario.

