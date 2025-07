Michu apunta a la llegada de, al menos, otros tres jugadores al Burgos CF

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 30 de julio 2025, 16:30 Comenta Compartir

El mercado de verano avanza poco a poco y el Burgos CF continúa confeccionando su proyecto deportivo. De hecho, el conjunto blanquinegro ya tiene mucho trabajo avanzado y apenas le quedan un puñado de piezas para completar el puzzle.

Así lo ha reconocido hoy Michu durante la presentación oficial de Mateo Mejía y Sergio González. En este sentido, el director deportivo ha insistido en que el equipo tiene «una muy buena base para empezar la competición» y tiene prácticamente cerradas todas las posiciones. Así, ha avanzado, sólo se espera la llegada de «tres futbolistas», incluido un portero que acompañe a Ander Cantero.

Eso si no hay salidas, claro, cuestión que Michu no descarta. No en vano, son varios los jugadores de la actual plantilla que han despertado el interés del mercado. Uno de ellos es Anderson Arroyo, por el que ya han llegado ofertas y «antes de que cierre el mercado» van a llegar más, a juicio del director deportivo.

«Anderson es un chico muy cotizado. Fue una incorporación muy buena, le quedan dos años de contrato y ahora estamos tramitando la nacionalidad, por lo que su cotización va a subir. Si se queda aquí, genial, pero si llega una oportunidad para que él crezca y es una buena venta para nosotros, lo valoraremos», ha explicado Michu.

Pero al margen de Arroyo, hay otros futbolistas que también podrían tener mercado. «En Segunda casi todos somos transferibles, incluso los cuerpos técnicos. Estamos contentos con la base, pero siempre estamos abiertos» a posibles traspasos, ha señalado Michu. Eso sí, ha puntualizado, el Burgos CF «no necesita vender, ni mucho menos malvender», por lo que sólo se valorarán ofertas interesantes.

Nuevas caras

En todo caso, y a la espera de posibles salidas y llegadas, el Burgos CF continúa trabajando con el objetivo de llegar a la primera jornada de liga en plena disposición. Para ello, el equipo cuenta ya con un amplio abanico de jugadores, incluidos Mateo Mejía y Sergio González, los últimos en llegar, que han sido presentados oficialmente esta mañana.

Mejía, que ya disputó sus primeros minutos con la elástica blanquinegra el pasado fin de semana frente al Barakaldo, llega procedente de la cantera del Sevilla y con «ganas» de estrenarse en Segunda División. «Venía con una progresión bastante buena en el filial del Sevilla y tenía en mente dar el salto» al fútbol profesional. Ahora, formalizada su incorporación al Burgos, el futbolista maño asume el «reto» con «mucha ilusión». «Soy joven y nuevo» en la categoría, pero «estoy en un buen momento y creo que puedo dar mucho al equipo», ha subrayado.

Algo más tendrá que esperar para vestirse de corto Sergio González, que llega a orillas del Arlanzón tras varias semanas entrenando por su cuenta. «Ahora estoy en fase de adaptación al ritmo que tienen mis compañeros», pero confío en «llegar para el próximo fin de semana», ha señalado al tiempo que valoraba la confianza depositada tanto por Ramis, con el que ya coincidió en Tenerife, como por Michu.

A este respecto, el defensa pide ir «paso a paso». «Este es un proyecto ilusionante, pero de 22 equipos que forman la Segunda División, 15 hacen un proyecto para ascender. Hay que tener los pues en el suelo y llegar cuanto antes a la salvación» para, a partir de ahí, intentar «ilusionarnos», ha concluido.

