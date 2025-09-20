BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ramis, en el área técnica de El Molinón. BC

Ramis: «Necesitamos mantener niveles altísimo de concentración e intensidad»

El entrenador del Burgos CF no se fía del Granada, que es «un equipazo» a pesar de ir último en la tabla

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:10

Si algo enseña la Liga Hypermotion es a no fiarse de nada. Cualquiera puede ganar a cualquiera en cualquier momento y en cualquier escenario. Así lo saben quienes siguen la competición y así lo ha subrayado hoy el entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, que ha advertido del potencial del Granada, próximo rival del cuadro blanquinegro.

Y es que, a pesar de que el conjunto nazarí está atravesando ahora mismo una gravísima crisis de resultados (cuatro derrotas y un empate en las primeras cinco jornadas), se trata de «un equipazo».

En este sentido, Ramis ha insistido en la previa del choque que «fijarse en la posición» del rival a la hora de establecer «favoritismos» es un «error grave», sobre todo en esta categoría. Máxime, ha añadido, si ese rival es el Granada, un equipo con «un buen entrenador y una plantilla extraordinaria» llamada a ofrecer un rendimiento muy superior al actual. «Estoy convencido de que el Granada va a revertir la situación. Está teniendo problemas en las áreas», pero también «genera muchas ocasiones de gol» y cuenta con jugadores con capacidad para enchufarlas, ha dicho.

«El partido es de luces de emergencia», de «no fijarte en la clasificación», ha resumido el técnico tarraconense al tiempo que subrayaba la necesidad de que el Burgos se acerque a su «mejor versión» para sacar algo positivo. «Vamos a tener que hacer muchísimas cosas bien. Todo pasa por acercarnos a nuestra mejor versión y mantener niveles de concentración e intensidad altísimos todo el partido», ha sentenciado.

Sin Marcelo, Chapela ni Mollejo

En principio, Ramis, que ha apelado a que El Plantío «esté a reventar el lunes» para aprovechar la ocasión de seguir sumando de tres, no podrá contar de nuevo con Chapela, Marcelo Expósito y Mollejo, aún renqueantes de sus respectivas dolencias.

Sí que estará en la convocatoria, al menos inicialmente, Íñigo Córdoba, que ha trabajado con normalidad ya los últimos días. También cabe la posibilidad de que se estrene en la lista Aitor Buñuel, que apenas lleva unas sesiones con el grupo.

