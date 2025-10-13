Muere un camionero arrollado por un tren en Salamanca El camión se salía de la vía de madrugada yendo a parar a las vías, posteriormente el tren colisionó contra el vehículo

BURGOSconecta Burgos Lunes, 13 de octubre 2025, 10:47 Comenta Compartir

Un camionero ha muerto en la madrugada de este lunes en la provincia de Salamanca al ser arrollado por un tren. El suceso ocurría las 3:20 horas cuando el 112 recibía una llamada informando de la salida de vía de un camión a la altura del kilómetro 252 de la A-62, en Carrascal de Barregas, sentido Portugal.

A causa del accidente el vehículo se hallaba volcado en medio de la vía férrea. Posteriormente, el alertante indicaba que un tren de mercancías colisionaba con el camión, lo que provocaba su descarrilamiento.

La persona que avisó a emergencias señalaba que el conductor del camión se encontraba inconsciente, mientras que en el tren no había personas heridas.

Desde la sala del 1-1-2 se informaba a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, al Centro Coordinador de Emergencias, a Adif y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizaba una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario confirmaba el fallecimiento del conductor del camión, un varón de 54 años.