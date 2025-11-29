De un pueblo de Burgos a Buenos Aires: el viaje de un retablo del siglo XVI La historiadora del arte Elena Rodríguez sigue el hilo de la presunta venta ilegal de piezas pertenecientes al convento de Belorado por parte de las monjas cismáticas y nos relata un caso muy cercano de venta de patrimonio cultural

Elena Rodríguez Burgos Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:22

Esta semana se conocía la detención de la exabadesa de Belorado y otras de las monjas cismáticas por la presunta venta ilegal de piezas pertenecientes al convento beliforano. Pero vender bienes culturales no es algo nuevo, ha pasado y pasará siempre y en Burgos hay varios ejemplos.

Estas ventas no siempre se realizan por motivos poco éticos, algunas veces se llevaban a cabo para evitar que la iglesia se cayera a cachos. Uno de estos ejemplos es el de la iglesia de San Nicolás de Bari de Sinovas, una pedanía de Aranda de Duero.

En 1913 se vendió el retablo de este templo, es hispanoflamenco y data de 1503. El párroco lo vendió con el permiso de todo el pueblo excepto dos personas y lo que se recaudó se invirtió en restaurar la iglesia. Ese retablo pasó de Madrid a París y allí lo compro un coleccionista de arte que al morir decidió convertir su casa en museo.

Ahora está muy bien conservado en Buenos Aires, en la casa museo de este filántropo. Eso sí, las puertas de este retablo se malvendieron de forma un poco ilegal y no se sabe quién es el propietario pero pagó 10.000 euros.