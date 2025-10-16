Los agricultores alzan la voz en Burgos: «Hay que defender nuestra tierra» Cientos de agricultores se han manifestado esta mañana frente a la Delegación de la Junta en Burgos

Cientos de agricultores se han manifestado esta mañana frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. Denuncian que su situación es muy complicada, mucho más que la vivida durante las grandes tractoradas del pasado año.

A pesar de la producción en las cosechas que se ha generado este año, el sector primario denuncia que la rentabilidad de las mismas es escasa o nula. Así lo enunciaba Susana Pardo Gutiérrez, presidenta de la Unión de Campesinos de Burgos. Esta situación, unida a la falta de lluvias, podría dificultar la siembra del año que viene.

Entre los temas de los que se han presentado quejas a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente destaca el control de especies, como del ciervo, corzo o jabalí, además de la del lobo. Un control que, tal y como señala la presidenta de UCCL en Burgos, ha comenzado en comunidades como Asturias y Cantabria, pero no en Castilla y León.

Otra de las denuncias presentadas ha sido la de la imposibilidad de cosechar aún cuando no se cumplen los requisitos para aplicar la legislación. «Entendemos que hay una ley que indica que cuando hay 30 grados de temperatura y rachas de viento de 30 kilómetros por hora, no se puede cosechar», indica, «pero no entendemos que nos prohiban cosechar cuando estamos con 20 grados de temperatura y no hay ni gota de viento».

También ha mencionado el granizo que golpeó algunas zonas de la provincia. Ante esta situación, Pardo Gutiérrez solicita que se flexibilicen los regímenes de rotación en todas esas áreas donde ha caído bastante pedrisco.

El último gran punto a tratar es el de la vendimia. Denuncian que los precios están bastante bajos y la están hundiendo. «Hace tiempo que venimos diciendo que había que frenar las plantaciones porque iban a ser la ruina del sector: ya lo estamos viendo», anunció la presidenta. «Este año están vendiendo bajo costes de producción y no se puede permitir».

Unos presupuestos insuficientes

Por otra parte, Jesús Manuel González Palacín, Coordinador Regional de la Unión de Campesinos, considera que los presupuestos presentados por la Junta de Castilla y León son «clarísimamente insuficientes» para las necesidades del sector agrario.

El coordinador recuerda que en esta comunidad «tuvimos hasta 800 millones de fondos propios. Estos presupuestos presentados, apenas son 600», añadió. «Creemos que está muy por debajo de las necesidades y que si realmente quieren apostar por el sector primario, tienen que apostar con presupuesto». También aprovechó la oportunidad de defender la importancia del sector, no solo por el mismo, sino que también por todas aquellas actividades industriales y de servicios que dependen de él.

Pardo Gutiérrez aseguró que no será la primera concentración contra la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en Castilla y León. «Hay que defender nuestra tierra y hay que defender nuestro sector», señaló. Quiso también animar a los consumidores a participar en estas movilizaciones, a quienes considera que también afecta esta situación ante el aumento de los precios en los supermercados.

