Un aparatoso accidente entre tres camiones deja un herido y obliga a cortar un carril de la AP-1 en Burgos El suceso se ha producido a las 16:51 y, aunque se solicitaba la presencia de los Bomberos porque había una persona atrapada, finalmente el hombre ha podido salir por su propio pie

Bomberos, Guardia Civil y asistencia sanitaria de Sacyl han acudido al lugar del accidente en la AP-1, en Burgos.

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:41 | Actualizado 18:33h.

Un aparatoso accidente con tres camiones implicados este lunes por la tarde ha obligado a cortar un carril al tráfico en la AP-1, en Burgos, en el kilómtreo 45 en sentido Vitoria.

El suceso se ha producido a las 16:51, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión y solicitando ayuda para uno de los ocupantes de un camión, que se encuentra atrapado.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos, Guardia Civil de Tráfico de Burgos y Sacyl ha movilizado asistencia sanitaria. Finalmente, según informa la Guardia Civil, el hombre ha podido salir por su propio pie del vehículo.

El accidente ha provocado una retención de dos kilómetros a causa del estrechamiento de la vía a un solo carril. La DGT también informa de la incidencia y del corte del carril.

Se trata del segundo accidente que se registra en la AP-1 en apenas una hora. También en esta vía, a la altura de Grisaleña y en sentido País Vasco, una mujer ha resultado herida en un accidente múltiple.

