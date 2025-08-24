El camping renace como una alternativa vacacional en Burgos Los campings de la provincia han visto cómo aumentaba su número de visitantes, siguiendo la tónica nacional

El camping se ha convertido en una alternativa para muchas personas en España que buscan un tipo de alojamiento más económico para su bolsillo durante las vacaciones de verano. Prueba de ello es el aumento que se ha producido en el número de visitantes que reciben este tipo de hospedajes en Burgos y España en general.

Alrededor de la geografía burgalesa existen cerca de una veintena de estos alojamientos. Estos mismos se concentran en mayor medida por el noreste de la provincia, sirviendo muchos de ellos como punto de acceso a la costa cantábrica y al País Vasco. Destaca sobre todo el Camping Puerta de la Demanda, en Villasur de los Herreros, seleccionado como uno de los mejores del país en la categoría de Montaña.

Los que más hemos hecho uso de estos campings en los últimos 20 años hemos sido los propios españoles. Sin embargo, cada vez vuelve a ser más habitual que el número de extranjeros que recurre a estos alojamientos sea mayor que el de aquellos que son de nuestro país. Este fenómeno durante la pasada década no era muy común, pero está ocurriendo con cada vez más frecuencia, incluso en meses como agosto.

En cuanto a las pernoctaciones en los campings en Burgos, la tendencia es similar a la de los visitantes: cada vez más los extranjeros pasan más noches en estos alojamientos en comparación con el número de noches registradas por españoles. Esto se debe principalmente al uso de caravanas y autocaravanas por parte de los mismos.

Burgos sigue la tendencia nacional

A lo largo de la geografía española, cada vez más gente tiene predilección por recurrir a los campings para pasar sus vacaciones durante la temporada estival. En este sentido, la tendencia general, comparando la provincia de Burgos y el país en su conjunto, presenta un crecimiento similar durante los meses de verano.

En la estadística en la que sí que existe una clara diferencia es en el número de noches de media que una persona pasa en este tipo de alojamientos. Y es que en el cómputo general del país, la gente invierte más tiempo en los campings en comparación con las noches que se quedan en los de la provincia.

Las tres provincias en las que más noches pasa la gente en los campings son Huelva, Alicante y Girona. Todas ellas superaron la semana de media por persona durante el mes de agosto del pasado año 2024. En cuanto a Castilla y León, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Ávila estuvo a la cabeza durante este mismo periodo, seguida por Salamanca y Burgos, aunque ninguna de ellas supera el umbral de las tres noches.