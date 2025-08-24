La Casa del Parque de Sabinares del Arlanza de Burgos estará operativa en el otoño de 2026 Las obras se centran ahora mismo, además del interior del monasterio en los dos recintos exteriores que están siendo recuperados para albergar distintos servicios

Las obras del recinto que albergarán la Casa del Parque Natural Sabinares del Arlanza - La Yecla siguen avanzando para que en el otoño de 2026 sean una realidad. La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha adjudicaba en enero de este año a la empresa Cotodisa Obras y Servicios, la contratación de las actuaciones en el monasterio y la de construcción del aparcamiento. Se trata de un plan financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La inversión asciende a 1.733.427,45 euros.

La actuación pretende poner en valor un edificio de gran relevancia histórica y cultural y dotarle de un nuevo uso que le convierta en punto de referencia en la zona. El ámbito de actuación del proyecto de la Casa del Parque se circunscribe a las crujías sur y este del claustro menor, así como las edificaciones auxiliares exteriores, una de ellas en ruina.

Se pretende aprovechar las importantes obras de mejora de la estabilidad y estancadas llevadas a cabo por el ministerio de cultura para crear la casa del parque, una obra de mucha menor envergadura a partir de la base de un edificio que ya está consolidado.

Dos titulares

En la actualidad, el conjunto de edificaciones y espacios del monasterio de San Pedro de Arlanza, tiene dos propietarios; por un lado, el Estado a través del ministerio de cultura; y otra parte privada, en la zona oeste. La actuación que se llevará a cabo con la Casa del Parque se encuentra en la parte que es titularidad del Estado.

San Pedro de Arlanza tiene una parte visitable y otras salas cerradas al público. El único acceso a la edificación se encuentra en la fachada este y corresponde al claustro menor. Existen otras puertas exteriores en la fachada norte con acceso a la planta baja y la primera planta del claustro. El acceso a la planta sótano se realiza por una rampa escalera descendente desde la explanada del edificio.

La nueva Casa del Parque contará con dos plantas y sótano. En una de ellas estará la zona dedicada a la recepción de visitantes integrado en el espacio existente; también contará con una tienda verde y se podrán realizar visitas turísticas al resto del monasterio, cuando la casa del parque se encuentre cerrada al público.

Ampliar El claustro mayor de San Pedro de Arlanza seguirá siendo visitable. JCR

La primera planta estará destinada a zonas expositiva y en la planta segunda está previsto ubicar un espacio de coworking, una sala central polivalente para talleres y actividades y 1 a administrativa para oficinas de archivos de la fundación San Pedro de Arlanza. Las tres plantas estarán conectadas por el núcleo de escaleras y contarán con un ascensor. En el sótano se ubicarán las instalaciones generales y no serán de acceso al público.

Somacyl ha previsto dar especial protagonismo a la madera de Sabina para realizar las intervenciones en pavimento inmobiliario, que así lo aconsejen.

Aparcamiento

En el exterior del monasterio hay un pequeño aparcamiento en ladera que se va a ver mejorado. La empresa pública de la Junta de Castilla y León tiene previsto ampliar y mejorar esta infraestructura para que tenga más capacidad y dotar lade los servicios mínimos necesarios.

Se pretende, además, aprovechar la actuación para crear un itinerario accesible hasta el futuro centro de recepción de visitantes que se prevé en emplazar en la Tena ubicada en la zona.

En la actualidad, se trata de un aparcamiento en zona forestal pavimentado mediante zahorra de unos 400 metros cuadrados. Tampoco existe un paso señalizado que de seguridad a los peatones.

Se va a desarrollar un proyecto para ejecutar un nuevo aparcamiento, que sirva para estacionar los vehículos de los visitantes que accedan a la Casa del Parque. Se accede a la directamente desde la carretera y dispondrá de dos plazas para autobuses y una zona para contenedores de basura. La zona total que se va a acondicionar tiene una superficie de 1741,29 metros cuadrados, de los cuales 1382 están destinados a aparcamiento de autobuses y turismos.

